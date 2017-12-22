تفاصيل موجعة عن وفاة شاب في حادث بـ ” عفيف “.. كان بحوزته فستان عروسه
انحرفت مركبة عن الطريق في لحظة انشغال السائق بمحافظة عفيف، مما أدى لانقلابها وراح ضحيتها الشاب ” عماد ” قبل يوم من موعد زفافه على الفتاة التي اقترن بها في محافظة عفيف.
وكان عماد في طريقه لمحافظة عفيف، لإقامة مراسم الفرح، حيث كان يرافقه شقيقه وبعض أسرته، حينما انحرفت بهم المركبة عن الطريق في لحظة انشغال السائق، ما نتج عنه انقلابها مرات عدة، وخروج الشاب العريس منها؛ ما ألحق به إصابة مباشرة أودت بحياته.
وعثر أقاربه على ملابسه التي جهزها لليلة العمر، وفستان عروسه التي كان يحلم أن يراها به في مساء اليوم الجمعة، حين حفل الزفاف، وبقايا الهدايا التي نثرتها المركبة على جنبات الطريق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
إنا لله وإنا اليه راجعون
الله يرحمه
يعرس باالجنه إن شاءالله.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
صدق الله الله القاءل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه ويغفر له….
ويشفي من معه…
ويجبر كسر قلوبهم عليه….
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 20 ساعة
امين💔💔💔
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يرحمه بس شقيقه وأقاربه الي معه وش صار عليهم
ام البنات[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 ساعة
😢الله يرحمه ويغفرله ولوالدي ولزوجي وجميع امواتنا واموات المسلمين
ويشفي من كان معاه في الحادث ويجبر مصابهم
ويعظم اجرهم
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرهم في مصيبتهم وخلفهم خيرا منها يارب
مغرد[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحمهم بس على الطرق السريعه السناب شات مشكله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحمه ويشفي من اصيب ويحسن عزاهم ,, آمين ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحمه برحمته الواسعه الله يزوجه ان شاء الله الحور العين
ام البنات[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويشفي من اصيب امين
ام البنات[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 12 ساعة
تعليق ٦ممكن تغيرين اسمك لان ذا السم انا اكتب به من زمان
ى مراقب شوف لك حل والله ذي مو انا رجاء
ام البنات[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 12 ساعة
الاسم من الزعل كتبته السم رجا ء
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 12 ساعة
ياليت يتم عرض أفلام مخصوصه
من إنتاج جهات مخصصه
بالاتفاق مع المرور
وذلك لعرضها على الطلاب بالمدارس
وخصوصا السنوات الإبتدائيه
تحكي عن حوادث السيارات
نتيجة السرعه
…..
أعتقد إن شاء الله أنها ستأتي بنتائج طيبه
في التأثير على الطلاب وتحذيرهم من السرعه
والتي هي سببا رئيسيا في كثير من الحوادث
حفظ الله الجميع من كل مكروه
ووفق ولاة أمرنا إلى مافيه خير البلاد والعباد
وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفر له ويشفي من اصيب معه
👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 10 ساعات
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها .