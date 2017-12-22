تفاصيل موجعة عن وفاة شاب في حادث بـ ” عفيف “.. كان بحوزته فستان عروسه

علي العنزي(صدى):

انحرفت مركبة عن الطريق في لحظة انشغال السائق بمحافظة عفيف، مما أدى لانقلابها وراح ضحيتها الشاب ” عماد ” قبل يوم من موعد زفافه على الفتاة التي اقترن بها في محافظة عفيف.

وكان عماد في طريقه لمحافظة عفيف، لإقامة مراسم الفرح، حيث كان يرافقه شقيقه وبعض أسرته، حينما انحرفت بهم المركبة عن الطريق في لحظة انشغال السائق، ما نتج عنه انقلابها مرات عدة، وخروج الشاب العريس منها؛ ما ألحق به إصابة مباشرة أودت بحياته.

وعثر أقاربه على ملابسه التي جهزها لليلة العمر، وفستان عروسه التي كان يحلم أن يراها به في مساء اليوم الجمعة، حين حفل الزفاف، وبقايا الهدايا التي نثرتها المركبة على جنبات الطريق.