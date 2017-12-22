بالفيديو.. حقيقة إهانة مدير مصري لموظف العثيم
نشر رواد مواقع التواصل، فيديو لموظف يدعى سلطان الحارثي، كشف خلاله حقيقة تعرضه للإهانة من مديره المصري وذلك بعد انتشار صورة جمعت بينه وبين مشرفه في العمل وهو وافد من الجنسية المصرية وكتب عليها ” بتنصحوني أعاقب الموظف ده ولا أسيبه في حاله “، واعتبرها البعض مُسيئة.
وأكد الحارثي في الفيديو، أن هناك خطأ حدث في الصورة، مشيراً إلى أن الكلام المكتوب عليها مفبرك وأنه هو من قَام بنشرها، داعيا إلى عدم الإساءة لمديره المصري؛ كونه في غاية في الاحترام والأَخلاق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههه هههههههههه
تسوووووقها ع مين يبوالشباب😂😂😂
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ يوم واحد
انت اغبى واسذج شخص في السعودية
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 21 ساعة
لا تعليييييييييييق 😏😏😏
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة
قاتل الله الغبى والأغبياء
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 15 ساعة
مشكلة مفبركة … ههههههههه
الإنسان لا يخاف إذا كان منظبطا في عمله
الظامي[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 15 ساعة
من وجهك باين انك هطفا
شيخين[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 14 ساعة
والله اهانك المصري وانت خايف يفصلك عشان كذا جحت ياارخمة
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 12 ساعة
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته