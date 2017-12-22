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بالفيديو.. حقيقة إهانة مدير مصري لموظف العثيم 

بالفيديو.. حقيقة إهانة مدير مصري لموظف العثيم 
فهد العبدالله(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل، فيديو لموظف يدعى سلطان الحارثي، كشف خلاله حقيقة تعرضه للإهانة من مديره المصري وذلك بعد انتشار صورة جمعت بينه وبين مشرفه في العمل وهو وافد من الجنسية المصرية وكتب عليها ” بتنصحوني أعاقب الموظف ده ولا أسيبه في حاله “، واعتبرها البعض مُسيئة.

وأكد الحارثي في الفيديو، أن هناك خطأ حدث في الصورة، مشيراً إلى أن الكلام المكتوب عليها مفبرك وأنه هو من قَام بنشرها، داعيا إلى عدم الإساءة لمديره المصري؛ كونه في غاية في الاحترام والأَخلاق.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 21 ساعة

لا تعليييييييييييق 😏😏😏

[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة

قاتل الله الغبى والأغبياء

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 15 ساعة

مشكلة مفبركة … ههههههههه
الإنسان لا يخاف إذا كان منظبطا في عمله

[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 15 ساعة

من وجهك باين انك هطفا

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 14 ساعة

والله اهانك المصري وانت خايف يفصلك عشان كذا جحت ياارخمة

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 12 ساعة

وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته

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