بالفيديو.. حقيقة إهانة مدير مصري لموظف العثيم 

فهد العبدالله(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل، فيديو لموظف يدعى سلطان الحارثي، كشف خلاله حقيقة تعرضه للإهانة من مديره المصري وذلك بعد انتشار صورة جمعت بينه وبين مشرفه في العمل وهو وافد من الجنسية المصرية وكتب عليها ” بتنصحوني أعاقب الموظف ده ولا أسيبه في حاله “، واعتبرها البعض مُسيئة.

وأكد الحارثي في الفيديو، أن هناك خطأ حدث في الصورة، مشيراً إلى أن الكلام المكتوب عليها مفبرك وأنه هو من قَام بنشرها، داعيا إلى عدم الإساءة لمديره المصري؛ كونه في غاية في الاحترام والأَخلاق.