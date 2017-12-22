في هذه الحالة تمنع ” الجوازات ” نقل كفالة بعض المقيمين

نايف السالم(صدى):

تسائل مواطن عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على ” تويتر ” قال فيه: ” أستاذي الكريم.. هل الزوجة تقدر تنقل كفالتها من زوجها إلى أبوها إذا كانت الإقامة منتهية؟ أتمنى الرد بارك الله فيكم ” .

في رد منها على المواطن، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات.