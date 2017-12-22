في هذه الحالة تمنع ” الجوازات ” نقل كفالة بعض المقيمين
تسائل مواطن عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على ” تويتر ” قال فيه: ” أستاذي الكريم.. هل الزوجة تقدر تنقل كفالتها من زوجها إلى أبوها إذا كانت الإقامة منتهية؟ أتمنى الرد بارك الله فيكم ” .
في رد منها على المواطن، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
طيب إذا مات الزوج🤔
ام احمد ورانسي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
طيب انا طبيبة وزوجي محرم غير مصرح له بالعمل ابني مضاف لابوه ومطلوب منو رسوم مرافق.يعني بطريقة غير مباشرة انا الحدفع.مع العلم اني موظفة حكومية وزارة الصحة يعني مش خاص.ارجو افادتي..رجاءا من زوي المعرفة يردو علي وينصحوني
ام احمد ورانسي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 24 ساعة
فهذة الحالة هل مسموح لي بنقل كفالة ابني علي ولالا
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 ساعة
يسمح لك والافضل ترسلي للجوازات على الايميل ورح يفيدونك
Ali Ali[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 ساعة
طالما زوجك محرم معك هو وابنك فهمنا الاثنين علي كفالتك بالفعل ولست في حاجة لنقل كفالته عليك واذا كنت في الحكومة فليس عليهم رسوم تابعين