بالأرقام والتفاصيل.. الاستحقاق الكامل للأسر والحد الأدنى في حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

كشف جدول عن مقدار الاستحقاق لأسر بتركيبات مختلفة، كما أظهر اختلاف حد الإعفاء من التناقص والحد المانع للحصول على الدعم لكل أسرة .

واتضح أن أقل مقدار للدعم بلغ 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، على الغفيص، أعلن أنه جرى إيداع الدفعة الأولى من قيمة دعم “ حساب المواطن ” للمستحقين عن شهر ديسمبر، وهي مليار ريال وضعت في الحسابات المصرفية لمستحقي البرنامج.