بالأرقام والتفاصيل.. الاستحقاق الكامل للأسر والحد الأدنى في حساب المواطن
كشف جدول عن مقدار الاستحقاق لأسر بتركيبات مختلفة، كما أظهر اختلاف حد الإعفاء من التناقص والحد المانع للحصول على الدعم لكل أسرة .
واتضح أن أقل مقدار للدعم بلغ 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، على الغفيص، أعلن أنه جرى إيداع الدفعة الأولى من قيمة دعم “ حساب المواطن ” للمستحقين عن شهر ديسمبر، وهي مليار ريال وضعت في الحسابات المصرفية لمستحقي البرنامج.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
حساب المواطن وما أدراك ما حساب المواطن انه الحساب الذي أذل الشعب
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد
ايش المراد من الخانتين الاخيرتين ؟
حد الاعفاء والحد المانع
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اتمنى من وزير العمل ينقل هذه الفكره الى المسؤلين في الدوله وهي
اما يخصمون 500 ريال من الراتب الشهري مقابل القاء جميع الضرائب والقيمة المضافه
او يرفعون سعر البنزين الى 3 ريال للتر الواحد مقابل القاء جميع الضرائب والقيمه المضافه
بهذه الطريق سيشمل القرار جميع المواطنين والاجانب والاغنياء والفقراء
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم إحفظ سلمان الحزم خادم الحرميين الشريفين وولي عهده الأمين محمد العزم الرجل الأول في العالم قاضي على الإرهاب والإرهابيين خوارج العصر الإخوان الدواعش والحوثيين المجوس الروافضه الملاعين والحمدلله بنعمة الأمن على بلادنا
سعد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ يوم واحد
خصم ٥٠٠ ريال من الراتب مقابل عدم رفع اسعار الطاقة والغاء الضرائب فكرة ممتازة.
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ يوم واحد
حساب المواطن لايكفى بالغرض والدولة لاتقبل بإهانة المواطن بهذا الشكل اصبحنا فرجة ومضحكة للعالم كوننا بدولة غنبة ولله الحمد والمواطن صبر وتحمل الكثيروكفاية ايه الوزيرفأنت لنا ولستُ علينا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
يا ناس ليش العجله اصبروا لحد ما نشوف القيمه المضافه لان لحد الان لا نعلم. كم بتكون. احتمال كثير انها تكون بسيطه جدا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يوم واحد
كثرة الحسابات والفروقات واللخبطة مقصودة حتى لا يعرف المواطن المقصود
الحمد لله على كل حال
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ يوم واحد
انا مانزل لي يقول ماتستحق
مع اني عزابي وراتبي اقل من 8000
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ يوم واحد
الخط باين من عنوانه القيمة المضافة على كل مانحتاجه فى هذه الحياة لوكانت القيمة المضافة ريالٍ واحد لاتعبنا منها
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يوم واحد
ومن يتوكل على الله فهو حسبه توكلو وعينو خيررررررر
alfahd42[ عدد التعليقات: 13266 ] نشر منذ يوم واحد
اخذو 500 وخلو كل شي على ماهو عليه مانبي ضرايب ولا رفع طاقه
ام بدر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ يوم واحد
تكفون فكرنا من حساب المواطن ومن الضرائب الي راح تخسف بالمواطن الضعيف كلما زانه الميزانية وتفائلنا خير زادت نسبه الفقر ايش السبب احد يفهمني ياجماعه ؟
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 12 ساعة
اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد
وخذ بأيديهم للبر والتقوى
واجعلهم رحمة للناس
واصلح شأنهم أجمعين .
علي حبراني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
بالنسبة لحارس المدارس في جيزان نتقاظا رواتب متنية جدا وعاملين لنا مشاهد في نظام فارس رواتب علية خوفا من المسولين ونحنوا اوظاعنا متدهورة في الديون ولقمة العيش اتمني ايصال خبري هذي للمسؤلين كشف الحقايق انا اطالب في ترقية وتعديل الان لي تسع سنوات وانا مجمد علي ماانا علية اين وزير التعليم والامانة التي عنقة فيحاسب الله كل مقصر ويحرمة الله اغلا ماعندة ليكون درسا لة من ربنا وفق الله سيدي محمد بن سلمان في كلمتة المشهور سيحاسب كل مقصر حفظة الله ووفقة
علي حبراني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
اتمني من المسوال عن هذي الصفحة ان ينقل مااكتبة لسيدي صاحب السموا الملكي ولي العهد محمد بن سلمان والذي يبتر الفساد من جذورة ان ينظر لحال حراس مدارس محافظة العارظة تطالب في مستحقاتك بدون فايدة الكبير ياكل الصغير بدون وجة حق اذا لك شي تطالب فية لايعطوك واذا قصدهم ينكدون عيشتك حملوك ظلمن وبهتان وزورن فلم يتبقا الي انني انشر كلامي في التعليقات عسي ان تصل الي المسولين الكبار هل من المعقول مجمع مدارس يشمل ابتدائي ومتوسط وثانوي لايوجد بهي سكن حارس ليلي لة وعائلتة اين ميزانية المبني وسكن الحارس الالله علي تلظالم