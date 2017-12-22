صور جديدة من منزل الإرهابي المقتول سلمان الفرج

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من منزل الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج ” 37 سنة ” المقتول، في مداهمة أمنية في العوامية.

وشنت الأجهزة الأمنية مأمورية لضبط الإرهابي القتيل كونه ضمن قائمة الـ 23، المطلوبين أمنيا في يناير 2012 كما أن له سجلا حافلا بالعمليات الإرهابية.

وبمجرد وصول القوات إلى المكان المتواجد فيه الإرهابي ببلدة العوامية في القطيف، بادر بإطلاق النار على القوات الأمنية التي بادلته الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتله.