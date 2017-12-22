صور جديدة من منزل الإرهابي المقتول سلمان الفرج
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من منزل الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج ” 37 سنة ” المقتول، في مداهمة أمنية في العوامية.
وشنت الأجهزة الأمنية مأمورية لضبط الإرهابي القتيل كونه ضمن قائمة الـ 23، المطلوبين أمنيا في يناير 2012 كما أن له سجلا حافلا بالعمليات الإرهابية.
وبمجرد وصول القوات إلى المكان المتواجد فيه الإرهابي ببلدة العوامية في القطيف، بادر بإطلاق النار على القوات الأمنية التي بادلته الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتله.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد
الحين العواميه باقي فيها منازل ؟
عموما الله لا يرده ارهابي نجس وعميل للمجوس
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه ويتجاوز عنا وعنه
احمد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ يوم واحد
في ظل هذه الظروف العصيبة الراهنة التي تعيشها بلادنا بين ،،(الارهاب) والاعداء والمتربصين والفتن التي تعصف بنا من كل الجهات،، يجب الوقوف بقوة وحزم واعدام كل شخص يحاول زعزعة امن واستقرار الوطن فورآ وبدون محاكمة، اي شخص يثير الفتن والطائفية وينشر القلاقل من ع التواصل الاجتماعي او من ع المنابر اعدموه