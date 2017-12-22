عسكري روسي يكشف عن موعد وصول منظومة الدفاع الجوي ” إس-400 ” للمملكة
أكد مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، أن موسكو والرياض حتى نهاية العام الْجَارِي سوف تحلان جميع المسائل المتعلقة بصفقة منظومة الدفاع الجوي “ إس – 400 ” .
وأضاف كوجين، أنه جرى توقيع حزمة من الاتفاقيات مع المملكة العَرَبِيّة السعودية، بما في ذلك ” إس – 400 ” مشيرا إلى أنه بالنسبة للأنظمة الأكثر تعقيداً فيجري الآن بحث القضايا التكنولوجية والجوانب المالية.
يشار إلى أَنَّ منظومات الدفاع الجوي ” إس – 400 ” (تريومف) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عِدَّة في آن واحد.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
على ما أعتقد ان الحرب قد اقترب
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد
وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم _ إجتثكم الله من جذوركم الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين ورفقاء دربهم الإخوان الدواعش الإرهابيين وغجتثكم من جذوركم وحفظك الله سلمان الحزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهدك الأمين محمد الحزم الرجل الأول في العالم قاضي على الإرهاب والإرهابيين ومطهر البلاد من الدواعش الإخوان حفظكم الله وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
جزاك الله خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
منصوره بإذن الله يابلادي ,,
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ يوم واحد
دق طبول صواريخ الحوثيييه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 23 ساعة
أحسنت ياجميل👍👍👍