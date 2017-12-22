عسكري روسي يكشف عن موعد وصول منظومة الدفاع الجوي ” إس-400 ” للمملكة

حمود العنزي(صدى):

أكد مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، أن موسكو والرياض حتى نهاية العام الْجَارِي سوف تحلان جميع المسائل المتعلقة بصفقة منظومة الدفاع الجوي “ إس – 400 ” .

وأضاف كوجين، أنه جرى توقيع حزمة من الاتفاقيات مع المملكة العَرَبِيّة السعودية، بما في ذلك ” إس – 400 ” مشيرا إلى أنه بالنسبة للأنظمة الأكثر تعقيداً فيجري الآن بحث القضايا التكنولوجية والجوانب المالية.

يشار إلى أَنَّ منظومات الدفاع الجوي ” إس – 400 ” (تريومف) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عِدَّة في آن واحد.