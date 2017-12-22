الخثلان يكشف الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة أن تقول للرجل فيها ” أحبك في الله “
قال عضو هيئة كبار العلماء سابقا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان،إنه يجوز قول المرأة للرجل ” أحبك في الله ” في حالة واحدة، إذا كانت المرأة شابة ويخشى من وقوع الفتنة فلا يجوز ذلك؛ لأن هذا يتسبب في الفتنة.
وأوضح أن ذلك يقود إلى الوقوع في أمور محرمة، فإن مثل هذه الكلمة بمثابة نوع من المعاكسة لهذا الرجل! “.
وأضاف: ” أما إذا كانت المرأة كبيرة في السن ومن القواعد من النساء، ولا يخشى من وقوع الفتنة، ولا يتوقع أن تحصل الفتنة منها وبها؛ فهذا لا بأس به “.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد
معليش يا دكتور لا يجوز للمراة ان تقول للرجل احبك في الله ولا احبك في غيره سواء كانت شابه او عجوزه
حبها برص ان شاء الله … قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )
فإن قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض..) [الأحزاب: 32].
خطاب موجه من الله سبحانه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهن إلى المسلمات كافة: أن لا يكون كلامهن بحضرة الرجال (غير المحارم والزوج) رقيقاً ليناً مرخماً تظهر فيه أنوثة المرأة التي بها تميل قلوب الرجال وشهوتهم إليها، بل يكون كلامهن فصلاً غليظاً بغير رفع للصوت، ولا كثرة كلام، إنما يكون كلامها على قدر الحاجة، كالجواب المختصر على سؤال، فإن ألنّ القول أشبهن بكلامهن كلام المريبات والمومسات.
ومعنى (فلا تخضعن بالقول): فلا تلنًّ القول.
ومعنى: (الذي في قلبه مرض): الذي في قلبه تشوق لفجور، وهو الفسق والغزل. والله أعلم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجزااااك خير يشيخ
بعضهم مايوفر شي
صغيرة ولا كبيرة
لانقعد نضحك على بعضنا يشيخ
ونمهد للمحبه
الحب لاطاح فالقلب خلاه يقرقع
أجنيه وتقولي أحبك فاالله
أهليييييييييييين باالمحبين
إي والله حيا الله🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
أنا كتبت تعليقي أول واحد
اشلون صرت رقم2🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
الصحيفة متغيرة
ولا انا واهم🤔
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا
موضوع
استحو من الناس
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
الأولى بل والأسلم…ان لا تقولها المرأة …
كبيرة كانت أو صغيرة..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 19 ساعة
للأسف هي تبدى كذا
جزاك الله خير
احببببببببببببك ف الله يشيخ
خذ هدية يشيخ سدي مواعظ
شوي الا والسدي شيلات
وعفوأ اخي ف الله ماقصدي!
لا معليك يختي كلنا خطائون
شوي دخلنا فعبادي الجوهر وخالدعبدالرحمن
وجهات نظر
للتقريب فقط😉😉😉