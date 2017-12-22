الخثلان يكشف الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة أن تقول للرجل فيها ” أحبك في الله “

عادل الحربي(صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان،إنه يجوز قول المرأة للرجل ” أحبك في الله ” في حالة واحدة، إذا كانت المرأة شابة ويخشى من وقوع الفتنة فلا يجوز ذلك؛ لأن هذا يتسبب في الفتنة.

وأوضح أن ذلك يقود إلى الوقوع في أمور محرمة، فإن مثل هذه الكلمة بمثابة نوع من المعاكسة لهذا الرجل! “.

وأضاف: ” أما إذا كانت المرأة كبيرة في السن ومن القواعد من النساء، ولا يخشى من وقوع الفتنة، ولا يتوقع أن تحصل الفتنة منها وبها؛ فهذا لا بأس به “.