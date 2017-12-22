رئيس ” نادي الإبل ” : المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تفخر بمكانتها الدولية 

علي القحطاني(صدى):

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة.

وأكد بن حثلين أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تفخر بمكانتها الدولية المؤثرة على الأصعدة كافة ” الدينية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية “، التي عززت الدور القيادي للمملكة عالمياً، وتدل على حنكة الإدارة والقيادة الحازمة والرؤية الثاقبة الحكيمة، وتشهد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، والعديد من المنجزات التنموية الطموحة والإصلاحات الحكيمة المتوازنة بين الداخل والخارج من خلال رؤية المملكة 2030.