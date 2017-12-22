أكثر من 46 ألف زائر وزائرة لركن تعليم جدة بمعرض الكتاب

نايف السالم(صدى):

تجاوز عدد زوار ركن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة المشارك في معرض جدة الدولي الثالث للكتاب منذ افتتاحه وحتى اليوم الخميس أكثر من 46 ألف زائر وزائرة اطلعوا على عشرات البرامج والفعاليات المختلفة من خلال جناحي “جدة تقرأ” و “المرأة والطفل”.

فيما شهدت البرامج المقدمة إقبالا متزايدا من الحضور حيث أقام جناح “جدة تقرأ” فعالية خاصة للاحتفاء ببطلة مسابقة “تحدي القراءة” على مستوى المملكة، والرابعة عربيا الطالبة شذى الطويرقي، وتكريمها بمشاركة عدد من طالبات مدارس جدة وحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” سعاد المنصور، حيث شملت الفعالية إجراء حوار مفتوح بين “شذى” والطالبات استعرضت خلاله تجربتها مع القراءة مروراً بخوضها منافسات مسابقة “تحدي القراءة” التي مثلت من خلالها المملكة حيث حلت في المركز الأول على مستوى المملكة والرابع عربيا، إلى جانب إطلاعها على مختلف الأركان الخاصة حيث شاركت زميلاتها في ورشة الخط العربي اللاتي أهدين لها بدورهن لوحة خطية خاصة.