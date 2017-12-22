معرض جدة الدولي للكتاب يكتسي باللون الأخضر ابتهاجاً بذكرى البيعة

اكتسى معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة ” الكتاب حضارة ” باللون الأخضر ابتهاجاً بذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم بالمملكة ، متزينة المداخل الرئيسية للمعرض بالصور واللوحات التلفزيونية وعروض الضوء التي تتغنى بخادم الحرمين الشريفين ومسيرة إنجازاته حضارياً وتنموياً واقتصادياً.

وتابع زوار المعرض الوصلات الفنية الوطنية ، التي جرى نقلها في مختلف ممرات وأروقة وأجنحة المعرض المختلفة ، حيث عمدت عدد من دور النشر إلى إبراز بعض الكتب التي تتحدث عن قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ودوره على المستوى الوطني والإنساني ، وإسهامه في الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي.