مدير جامعة الباحة: ذكرى البيعة تقدّم لنا صفحات ملؤها العطاء والبذل

إبراهيم الزهراني(صدى):

رفع مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، باسمه واسم جميع منسوبيّ ومنسوبات الجامعة ، أسمى عبارات التّهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم ، ونحن نرفل في أمنٍ وأمانٍ، واستقرار، وتقدّم، وازدهار.

وبين أنّ الذكرى تعدُّ مناسبة غالية على قلوب الجميع لما تمثّله من صور التّلاحم والمحبّة ما بين القيادة والشعب، وحيث بايعته أفئدة الناس قبل أياديهم لتواصل هذه البلاد الطّاهرة مسيرتها؛ عطاءً، وبناءً، وتقدمًا، منذ أن أقام أسسها على قاعدةٍ راسخة، وركن مكين الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، مروراً بأبنائه البررة الملوك – رحمهم الله -، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ووصف الدكتور الحسين الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، بأنه تمثل صورة حيّة من صور تجديد الوفاء، والولاء، والسّمع، والطاعة، وتقدّم لنا صفحات ملؤها العطاء والبذل، وتستحضر قصصاً من الحزم والعزم، والمواقف الحكيمة؛ سواءً على المستوى الداخلي والخارجي.