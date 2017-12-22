بالصور.. محافظ رجال ألمع يفتتح قصر مالك الشعبي بمركز الحبيل

سعيد العجل(صدى):

افتتح سعادة محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان مساء أمس الخميس الموافق 1439/04/03 قصر مالك الشعبي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع وذلك بحضور ووفد من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ وأعيان قبائل المحافظة وجموع غفيرة من الأهالي .

وقد بدأ الحفل بقيام سعادة المحافظ بقص شريط الأفتتاح إيذاناً ببدء الأفتتاح الرسمي للقصر أعقبه دخول الزوار من أهالي مركز الحبيل والقرى التابعة له وباقي مراكز المحافظة وغيرهم من الراغبين في التعرف على تاريخ الآباء والأجداد .

بعد ذلك قام سعادة المحافظ والوفد المرافق له بأخذ جولة داخل القصر للتعرف على محتوياته حيث قام مالك القصر حديش “آل جبان” بشرح المحتويات لسعادته ولجميع الزوار من أدوات وملابس وغيرها من القطع الأثرية وكيف كان الأجداد يسخدمونها والغرض الذي كانت تستخدم من أجله .

بعد ذلك قام مالك القصر بإلقاء كلمة عبر من خلالها عن مدى سعادته بهذا الحضور الكريم وتشريفهم لهذا القصر ، مضيفاً أن هذا القصر قد تم إنشاؤه بجهود ذاتية من أجل الحفاظ على الموروث الشعبي وتراث الأجداد وذلك بعد أن ظلت الفكرة تراوده طويلاً وذلك لشدة ولعه بالتراث ورغبته في تقديم شيء لوطنه المعطاء .

وأضاف أن من ضمن أهداف القصر أن يكون خير شاهد على كفاح السابقين ليستلهم منه الحاضرون الطاقة والقوة الدافعة نحو مواصلة العطاء للوطن الحبيب ، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة وهيئة السياحة والآثار وسعادة المحافظ راجياً الله سبحانه أن يسهم هذا العمل في رقي منطقة الجنوب بصفة عامة ومحافظة رجال ألمع بصفة خاصة .

من جهته عبر سعادة المحافظ عن ابهاره بما شاهده داخل القصر من جهد جبار ينم عن وطنية راسخة داخل من قام بهذا العمل ، مؤكداً أن هذا القصر سوف يحدث نقلة نوعية بالمركز حيث سيؤدي إلى حدوث حالة من الرواج السياحي بما سينعكس على الإقتصاد الوطني .

بعد ذلك أخذ الجميع جولة تفقدية للسوق الشعبي التابع للقصر والذي يضم عدداً من محلات الأسر المنتجة التي تقوم ببيع منتجاتها وعرضها على زوار القصر والذي أعد خصيصاً لهم .

بعد ذلك تم تقديم عدد من العروض الشعبية والتي قامت بتقديمها فرقة العاينة الشعبية بتقديم عدد من الرقصات الشعبية والتي شارك فيها العديد من الحاضرين مما أضفى جواً من السعادة على وجوه الحاضرين .

الجدير بالذكر أنه كان من بين الحاضرين سعادة محافظ بارق الأستاذ مفرح بن زايد البناوي ورئيس مركز القحمة الأستاذ عيسى بن علي العرافي ورئيس مركز السياله والسليم الأستاذ عيسى بن محمد العرافي ، إضافة إلى تواجد عدد من الطلاب الذين مثلو الفريق التطوعي بمتوسطة طارق بن زياد بالحبيل .