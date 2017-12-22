شركة المياه الوطنية تدير توزيع ونقل المياه بمعرض جدة للكتاب

حرصت شركة المياه الوطنية ضمن خطتها التشغيلية لإدارة توزيع المياه والخدمات البيئية خلال فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة على الاستعداد مبكراً لهذه المناسبة بما يحقق أفضل معايير الأداء في إدارة قطاع خدمات المياه‪.‬

وأوضح المشرف على خدمات الشركة بالمعرض ماجد بن علي الغامدي أن الشركة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدأت تجهيزاتها وأعمالها في موقع المعرض قبل انطلاقه بما يقارب الشهرين لتأمين كفاءة التشغيل لمنظومة خدمات توزيع المياه والخدمات البيئية ” الصرف الصحي ” .

وأضاف أن شركة المياه وفرت عدد من الخزانات الخاصة بالمياه العذبة بلغ عددها ما يقارب سبعة خزانات مختلفة الأحجام لتوفير المياه على مدار الساعة خاصة أوقات الذروة للمصلى والمطاعم ودورات المياه والمرافق الأخرى المتواجدة والمشاركة في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب.

وأشار الغامدي إلى أن الشركة حرصت على توفير الخدمات البيئية للمشاركين وزوار المعرض بتوفير خزانين أرضيين لمياه الصرف الصحي موزعه في شمال وجنوب المعرض ويتم نقل المياه بصورة دورية على مدار الساعة وزيادة عدد عمليات سحب ونقل المياه إذا دعت الحاجة.

وأكد أن الخطة التشغيلية للشركة أتسمت بالانسيابية بفضل الله حيث لم تسجل أي معوقات أو انقطاعات مؤثره في إدارة القطاع لفرق العمل الخاصة بمراقبة آلية الأداء، والفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للمساهمة في التأكد والحفاظ على جودة المياه المستهلكة في أعلى مستوياتها .