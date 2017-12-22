المغرب والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لدعم برنامج سلاسل الإنتاج الزراعية

وقعت المغرب والبنك الدولي أمس الخميس بالرباط، على اتفاق بقيمة 200 مليون دولار يهدف إلى دعم برنامج سلاسل الإنتاج الزراعية والرفع من تنافسية الصناعات الغذائية.

ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع عليه من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وعن البنك الدولي مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك ماري فرانسواز ماري نيلي، إلى الرفع من تنافسية الصناعات الغذائية وتعزيز قيمتها المضافة.

ويستهدف هذا التمويل دعم الجمعيات المهنية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في وحدات تجهيز الأغذية بما في ذلك وحدات التعبئة والتخزين، وادماج المنتجين الصغار والمتوسطين في الأسواق عن طريق المساعدة في تسويق المنتجات الزراعية وتثمينها وتعزيز تجهيزات الصناعات الغذائية.