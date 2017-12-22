مدير جامعة نجران يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى البيعة

راشد آل شريه(صدى):

رفع مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللأسرة المالكة والشعب السعودي كافة بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مقاليد الحكم في المملكة ، مشيراً إلى أنها أعوام تعلو فيها الإنجازات والقرارات التي جعلت من المملكة قوة مؤثرة في العالم.

وقال الدكتور السبيعي : في كل عام يشهد العالم الكثير من التحديات وكثيرا ما عانت دول من صراعات اقتصادية عصفت بتلك الدول ، وثورات أدت إلى تفكك أخرى، إلا أن بلادنا العظيمة وبفضل من الله وحكمة قائدها المفدى تمكنت من تجاوز الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم أجمع نتيجة ما تحظى به مملكتنا من تخطيط وفكر عالي تبهر من خلاله العالم في كل عام بما ستقدمه من تطور وتنوع اقتصادي يقودها لمصاف الدول المتقدمة، منوهاً إلى أن المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخراً خير دليل على القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة وعلى التخطيط المميز الذي تنافس به العالم في تقدمها.