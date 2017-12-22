بالصور.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة صباح فرعون

القدس(صدى):

أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال، أفرجت مساء اليوم الخميس، عن الأسيرة المقدسية صباح محمد فرعون من العيزرية بعد أن أمضت 20 شهرًا فى الاعتقال الإداري المتجدد.

يشار إلي أن صباح فرعون ، كان مقرر إطلاق سراحها غداً الجمعة بعد أن تنتهى فترة محكوميتها الإدارية الخامسة لثلاثة شهور.

يذكر أن صباح فرعون، اعتقلت في 19/6/2016، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وانتزاعها من بين أبنائها الأطفال الأربعة، وبعد عدة أيام فرض عليها الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وقام بنقلها الى سجن ” هشارون ” للنساء، وجدد لها الإداري 5 مرات متتالية بحيث أمضت 18 شهراً فى الإداري.