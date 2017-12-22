كريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن ريال مدريد حال التعاقد مع نيمار

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، هدد إدارة ناديه بالرحيل حال إقدامهم على التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت التقارير، أن نيمار هو الآخر لا يريد رونالدو في ريال مدريد حال موافقته على ارتداء قميص الفريق الملكي مستقبلا، إذ لا يريد أن يكون الرجل الثاني بالفريق، لاسيما بعد أن هرب من برشلونة إلى سان جيرمان بسبب هذا الأمر عندما كان يعتبره البعض ظلا للنجم الأول للفريق ليونيل ميسي.

وكان رونالدو قد فاز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل العب فى عام 2017 ، وحل ميسي وصيفا له، بينما جاء نيمار في المركز الثالث.