بالصورة.. باسم ياخور يتنكر في زي معلم شاورما

أماني الغامدي(صدى):

حرص النجم السوري باسم ياخور على مشاركة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة في إجازته بأوروبا .

ونشر ” ياخور ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير ” إنسغرام ” صورة له وهو متنكر بزي ملك ، معلقًا عليها ” حبينا نعمل ملك ، طلع معلم شاورما ، بس الكل خير وبركة ومسا الخير مع احلى شباب العراضة التشيك وحيو الاوكتافيا والفابيا والتاترا ” .

وكان الفنان قد انتهى من تصوير دوره في مسلسل ” الواق واق ” لعرضه خلال الفترة المقبلة على القنوات .