بالصورة.. باسم ياخور يتنكر في زي معلم شاورما
حرص النجم السوري باسم ياخور على مشاركة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة في إجازته بأوروبا .
ونشر ” ياخور ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير ” إنسغرام ” صورة له وهو متنكر بزي ملك ، معلقًا عليها ” حبينا نعمل ملك ، طلع معلم شاورما ، بس الكل خير وبركة ومسا الخير مع احلى شباب العراضة التشيك وحيو الاوكتافيا والفابيا والتاترا ” .
وكان الفنان قد انتهى من تصوير دوره في مسلسل ” الواق واق ” لعرضه خلال الفترة المقبلة على القنوات .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
نصيحه للاسم ياخور ان كان يقرأ هذه الكلمات اسلم تسلم يؤتم الله أجرك مرتين فإن توليت فاعلم ان الله غني عنك وعن اسلامم والسلام على من اتبع الهدى
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
نصيحه لباسم ياخور…………………………………..
….وعن اسلامك
Zezu[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ يومين
معلم بليلة..تقصد