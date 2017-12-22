خلف ملفي : علامة استفهام لتعامل دياز مع الحبسي

السبت 23
ديسمبر
ليه استفهام . يعني هو الحبسي جاي حب وطرب في الهلال جاي للفلوس . حارس عمره كبير بيستفيد ماديا وبعدين عمري ما شفت احد يسكت على وضعه وهو اللي كان يحرس فريق في انجلترا ويقبل . لا المصيبة هو اللي دايما يطلع يبرر ويدافع ويقول انه ما عنده مانع يكون احتياط اذا هذي رؤية المدرب وانه سعيد بتمثيل الهلال.😏
الحبسي في الاحتياط سيدمره
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ يوم واحد
ليه استفهام . يعني هو الحبسي جاي حب وطرب في الهلال جاي للفلوس . حارس عمره كبير بيستفيد ماديا وبعدين عمري ما شفت احد يسكت على وضعه وهو اللي كان يحرس فريق في انجلترا ويقبل . لا المصيبة هو اللي دايما يطلع يبرر ويدافع ويقول انه ما عنده مانع يكون احتياط اذا هذي رؤية المدرب وانه سعيد بتمثيل الهلال.😏
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
الحبسي في الاحتياط سيدمره