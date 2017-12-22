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  3. خلف ملفي : علامة استفهام لتعامل دياز مع الحبسي

خلف ملفي : علامة استفهام لتعامل دياز مع الحبسي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ يوم واحد

ليه استفهام . يعني هو الحبسي جاي حب وطرب في الهلال جاي للفلوس . حارس عمره كبير بيستفيد ماديا وبعدين عمري ما شفت احد يسكت على وضعه وهو اللي كان يحرس فريق في انجلترا ويقبل . لا المصيبة هو اللي دايما يطلع يبرر ويدافع ويقول انه ما عنده مانع يكون احتياط اذا هذي رؤية المدرب وانه سعيد بتمثيل الهلال.😏

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

الحبسي في الاحتياط سيدمره

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