آبل: آي فون أبطأ بعد التحديثات الجديدة

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة آبل عن أجهزة الآي فون التي تتباطأ سرعتها كلما تقادمت، إلى إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة المتهالكة.

وأوضحت الشركة أن أجهزتها تتعمد خفض الاستهلاك المرتفع جداً والسريع للطاقة، والذي يمكن أن يسبب مشاكل لنظام التشغيل.

ويأتي إعلان الشركة الأمريكية العملاقة للهواتف الذكية واللوحية رداً فعل على النتائج المتباينة لاختبارات الإجهاد، التي خضعت لها أجهزة آي فون من إنتاج الشركة قبل وبعد تغيير بطارياتها.

وأوضحت الاختبارات أن الأداء الأمثل لمعالج أجهزة الآي فون يتراجع، عندما تكون بطاريات الأجهزة قديمة، وتعود للمستوى الطبيعي لأدائها عندما وضع بطاريات جديدة.