سيدة طالبت زوجها بنصف دعم ” حساب المواطن ” بالدمام فطلقها
تعرضت مواطنة للطلاق بعد مطالبتها بنصف مبلغ زوجها من برنامج ” حساب المواطن ” الذي يودع في حسابه البنكي ، مساء أمس الخميس ، في الدمام .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد طلبت الزوجة نصف المبلغ كحق لها بعدما سجل الزوج اسمها واسم ابنائها أثناء تقديم الطلب ، إلا ان الزوج امتنع عن تنفيذ طلب الزوجة وهو ما أدى على تصاعد الخلاف بين الطرفين بالشتم والتلاسن ، حتى انتهى الخلاف بتهديدها إما بدفع المبلغ أو الطلاق .
وبعدما أصرت الزوجة على تخيير رجلها بالأمرين لفترة طويلة ، رمى الزوج يمين الطلاق على السيدة أمام أبنائها وسط دهشة سادت المنطقة .
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ يومين
والله من التخلف برأس الحرمه كل اللي جاء باسمك ١٩١ ريال من حساب المواطن والمبلغ اللي جاء مع مرتب الزوج راح يصرف عليك وعلى عيالك
حفراوي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ يومين
قال وش دراك انها كذبه
قال من كبرها
حساب المواطن مانزل الا اليوم
والجمعه المحكمه مسكره
والصحفي اللي يبي يسوي اكشن
دايم يلزقها بمصادر مطلعه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يومين
الله المستعان ويصلح الحال يحق لها يعطيها حقها لكن ماتوصل لتلاسن والطلاق😊
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
قاتل الله المال الدنيا ملعونه ملعون مافيها الا ذكر الله وما ولاه او عالم او متعلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضع لم يسقي كافر منها شربت ماء هذه نصيحه أوجهها لكم معاشر القراء فإن شئتم طبقتها اخرجوا من أموالكم شهريا جزءا لله فالدنيا ظل زاءل ولا نعلم متى تحين ساعة الأجل
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
للتصحيح…………………
جناح بعوضه……………………………………..فإن شئتم فطبقوها …………………..
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ يومين
يحق لها تطلب منه والمفروض يعطيها البخيل
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ يومين
لاحول ولاقوة إلا بالله
الناس هذي ماتفهم
الدعم مو لك ولها ،، الدعم للكهرب
عقول فارغة نسأل الله السلامة
متابع[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
الموضوع كان سهل .. يعطيها كامل المبلغ وهي من يتحمل سداد فاتورة الكهرباء والبنزين .. في النهاية هو الكسبان لكن مافيه مخ يفكر !!!!
ام بدر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ يومين
ترا ماهو حافز بالنهايه يا دوبك يسدد فواتير الكرباء يا هبلا اعوذ بالله بعض النساء مثل القوارض على الزوج. كل شي تآكله تستاهلين الطلاق ومعه كف كمان وجع اعان الله بعض الأزواج بعض الزوجات فقر ومستهتره وكل شي بتاخذه ودوم وزوجها مطفر با ساتر
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة الا بالله
قالى تعالى
انما أموالكم وأبنا ئكم فتنه فحذروهم
صدق الله العظيم 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
القروي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ يومين
حساب المواطن حق للشخص العائل سواء كان رجل أو امرأة .. لأنه هو المنفق ولا يحق لمن لا ينفق أن يأخذ منه شيء ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
واحد يغرد قبل أشوي
قال أيش رايكم نعطيكم حن ال٣٠٠ريال كل شهر
وتخلون كل شي على مهو علية😂😂😂
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ يومين
هدأ شيطانك الآن أختي الكريمة تطلبين الطلاق لمبلغ بسيط ولا حق لك فيه كونه هو المنفق والعائل والمسؤول عنك!
لا يلام الرجل فقد صبر ولم تصبري وأنت من طلبت الطلاق وأصريتي عليه .
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، إتقوا الله يا أيها المتزوجون ، لماذا التقاتل والسب والشتم والتلاسن الذي ينتهي بهدم
بيت الزوجية وتشريد الأبناء من غير ذنب اقترفوه ؛ كل هذا التخلف العقلي من أجل حفنة ريالات
لاتستحق أن يعيرها أياً منكم الإهتمام ؛ لأن وجود المال يعتبر زِينَة من زين الحياة الدنيا والغرض
منه أن يصرف على الوجه المطلوب وهم الوالد والوالدة والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات والأهل والأقارب
عموماً ؛ وبذلك تحلو وتصفو الحياة للجميع وتختفي المشاكل الأسرية وما يصاحبها من نتائج سلبية خطيرة
تهدم بيوتاً أخذت من أعمارنا ووقتنا وجهدنا سنوات طويلة كي نبنيها على ((أساس ))قوي متين.
حقاً وفعلاً✍🏻✍🏻✍🏻 المال (( أصل الشرور)).
مواطنينا الأعزاء ومواطناتنا العزيزات أناشدكم حباً في الله – عز وجل ، أن تعودوا إلى رشدكم وتستروا
بيوتكم العامرة بأهلها و أن لاتجعلوا للشيطان اللعين مدخلاً عليكم (( سدوا الخلل)) و أن تجعلوا نظراتكم
بعيدة المدى أحرارا كالصقور، بأن تاخذوا بعين الإعتبار مستقبل أبناءكم الذين سيلحق بهم بالغ الضرر
وقد يرحلون عن الدنيا باكراً بسبب تشبثكم بحفنة ريالات نتيجة تعرضهم للضغوط النفسية والاكتئاب
بسبب فقدان وتشتت الوالدين والفقر الذي سيحل عليهم ضيفًا ثقيلاً غير مرحّب به، ونظرة
ضعاف النفوس من البشر التي لاترحم.
@ صورة مع التحية للمستفيدين من برنامج الدعم : حساب المواطن (( المتزوجين والمتزوجات)).
@ أما العزاب أقول لهم : بقلعة وادرين ، صور مع نفسك.
بعون الله ، نحن:
الحربي
مع وافر المحبة.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ يومين
هذي هبله
اصلا الدعم للكهربا والمفترض الاب هو اللي يستلم المبلغ عشان يدفع فيه الفرق بإرتفاع سعر الكهربا والزوجه مالها حق فيه نهائيا
على بالها حافز جايه تطالب فيه
تستاهلين الطلاق اللهم لا شماته
انسان[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ يومين
امي ما طلبت ابوي فلوس حساب المواطن
ي وجه استح
سمسمه[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
ول ول ول منكم ويش فيها اذا هو اعطاها من غير ما تطلب لو مو محتاجه ما طلبت من المبلغ الزهيد تراها دراهم معدودات. و الله اكيد انها محتاجه مالت عليه البخيييل
يحي الشديزي تبوك[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ يومين
السلام عليكم اسال الله ان يعز حكومتنا الرشيدة ثانيا سوف اقوم بدفع حساب المواطن الي الزوجة والابناء كهدية لهم خل من الذي يطلق زوجته علي شان شي بسيط اللهم يسر الامور
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ يومين
هذا اسمه دعم .. دعم .. دعم .. يا عالم يا هووو
أما عندكم أعين تسمعون بها أم آذان تبصرون بها
.. كيف نفهم بعض المخاليق هههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يومين
ياخي اعتبرها صدقه وعطاها السالفه كبروها وهي تافه الله المستعان بس
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يومين
حساب المواطن مع الاسف هو ضحك على الذقون ولا يستفيد منه المحتاج مقابل الضرائب الجديده
المفروض يفرض على دخل الفرد وبالتالي سيتم الخصم على اصحاب الدخل المرتفع لان الطبقه الكاحده لا يوجد عندها دخل مثل التجار والاغنياء اصحاب الملايين
ماذا يستفيد المواطن اذا استلم 300 ريال واستعادتها الحكومه مقابل غلاء البنزبن والكهرباء والماء والقيمه المضافه ؟
الموضوع يحتاج الى مراجعه عقلانيه ومنصفه من قبل المسؤلين لمراعاة الطبقه المتوسطه والفقيره واصحاب الراتب الشهري الذي يتبخر بعد عشرون يوم من استلامه
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2077 ] نشر منذ يوم واحد
يقولون اخر الفيلم رجعت له وذبح لها حاشي ههههههههههههه
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ يوم واحد
فعلآن والله مصيبه والعقل نعمه وللاسف سمح للشيطان بالدخل بين الزوجين
الزوج وللامانه مخطئ كان بأمكانه أطفاء الفتنه كلها طفسه من المال لأتغني ولأتسمن من جوع .. ولكن وأضح بأن الزوج مقصر في نفقته على زوجته يبدولي الزوجه مضغوطه نفسيآ والضغط يولد الانفجار
والله اعلم وأدرى 🌴 🌴
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يوم واحد
أحس الصحيفة
متغيرة🤔🤔🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
الاثنين غلطانين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
الاثنين غلطانين بس تلاقون فيه مشاكل غير وهذي جت محوقة البراطم
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ يوم واحد
حماقة الرجل فى هذه القصة بطلاقه لزوجته من اجل نصيبها من حساب المواطن بهذا التصرف خسر الكثير خسر اولاده . لم يبقى له غير نصيبه من حساب المواطن وقدره 382 ريال ( صحيح إن الجهل يهدم بيت العز والشرف )
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
وطبعا اي شي جديد لازم يطلعون عنه اشياء. كثيره من المغلطات. يعني. لعبه مكشوفه
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ يوم واحد
قيل إن المرأة عزامتٍ ندامة تطلب الطلاق وتندم على طلبها إياه . والرجل فيه ضيق خلق للحوار مع الزوجة يطلقها بوسط الحوار اويقتلها إلا ما شاء الله فذلك يرجع لضعف الايمان للطرفين
👑[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يوم واحد
حق من حقوقها لكن اذا كان الزوج يمر بضائقة ماليه كبيرة الاولى تخليها له
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد
لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يوم واحد
بركاتك يا حساب الموطن….
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد
ووي ليه هالشفاحه ع الفلوس ??
يَ ساتر من بعض الحريم ماعندهم اسلوب ،
اصلاً الرجال امس منصدمين من المبلغ اللي جاهم ,
تجين وتكملين ع نفسيته وتبين تاخذين نصها يَ المفتريه 😅
تستاهلين الطلاق لعل وعسى تهدى اعصابك وتعدلين اساليبك ~
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ يوم واحد
سواء كان الخبر صحيح أو من نسج الخيال.:-
:-الواقع إنه يوجد عندنا من يلجأ إلى مثل هذه التصرفات والأساليب ،من الطرفين مع الأسف الشديد.ومن ثم يبداء البكاء والنحيب على اللبن المسكوب.
والضحية والمتضرر الأكبر هم الأطفال إن وجدوا.
AbuRkan[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ يوم واحد
يا ناس ياعالم هذا دعم لأسعار الطاقه
أقترح على الأزواج إذا تم طلب شي من الزوجه من حساب المواطن
تساعد في الدفع لأسعار الطاقه .
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ يوم واحد
نفس المشكله انا قلت من قبل الرجال ما يصرفون علي بيوتهم واكثر حالات الطلاق بسبب عدم صرف الزوج الرجل ياخذ المقطوعه والتقاعد وحساب مواطن ولا يصرف علي البيت وتلجا النساء للمحاكم
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ يوم واحد
الحربي انت انسان مريض وانصحك تشوف طبيب نفسي
من انت عشان تحط نفسك ناصح للناس
مالك شغل في الناس كل حر نفسه
ماضيع الشباب الا انت و اشكالك
البلد تغير ورايحين للعالم الأول
وانت لاتكون وصي على الناس
ماجد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
فيه ناس كثير فاهمين غلط يفكرون ان هذا الدعم راتب للأسرة ، ياناس هذا مو راتب هذا دعم مقابل الزيادة الي بتصير في البنزين والكهرباء والملابس والمواد الغذائية والتي يدفعها كما هو معروف الزوج وليس الزوجة يعني اذا زوجك يجيب لك اغراض بألف ريال راح يدفع الأشهر القادمة حدود ١٥٠٠ ريال وأكثر لو هو راتب للاسرة كان الدولة طلبت منك حسابك وتسجلي مستقله والأبناء يفتح لهم حساب ويسجلون كل واحد لوحده وتنزل مكافئته في حسابه … يعني الزواج راح تكثر عليه الضغوط المادية في الأشهر القادمة
سعاد محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت يصرفون لجميع أفراد الاسرة مكافئات شهرية دائمة لغير الموظفين
للولد وللبنت من الميلاد حتى سن ١٨ سنة = ٣٠٠ ريال شهريًا
للولد والبنت غير المتزوجين فوق سن ١٨ سنة = ٥٠٠ ريال شهريًا
للرجل والمرأة المتزوجين وغير موظفين يصرف لكل واحد منهم = ١٥٠٠ ريال شهريًا
ومقابل هذا يلغى برنامج الدعم وبرنامج حافز
واذا صار مثل هذا البرنامج بتنتهي كثير من مشاكل المجتمع
. تقل تجارة المخدرات والجنس
. لا تفكير في الاٍرهاب والتشدد الديني
. تقل حالات الطلاق والمشاكل الاسرية
. تقل حالات القتل والانتقام
. يقل معدل الإصابة بالايدز والامراض المزمنة السكر والضغط والامراض الخطيره مثل السرطانات
. تنخفض ميزنيات مستشفيات الأمراض النفسية والامراض المزمنة
. بيكون المجتمع سعيد وصحي
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ يوم واحد
الله عز وجل أعطى الرجل خير كثير الى وهو الحسنات ما تنفق على زوجتك وابناك الى سعادة بدنياء والآخرة ويرزقك الله من حيث لا تحتسب ايه الزوج ابخل على نفسك وأعطي من تعول ورفع رأسك الى السماء وقل يارب انك تعلم حالي فرحمني ورزقني وسوف يغير الله العظيم من حال الى حال ٠
احمد الله عز وجل انك أنعمت على نعم كثيرة ورزقتني أبناء ببرهم ادخل الجنة انشاءالله برحمتك من لا يرحم لا يرحم اجعلوا هذ بين اعينكم في جميع الأمور ٠
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ يوم واحد
يازين العقل ياام بدر
النخيش[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ يوم واحد
للاسف اخبار مفربكه وغير صحيحه حساب المواطن نزل يوم الخميس امس واليوم الجمعه والخبر يقول انتظرت الزوجه وقت طويل ليعطيها زوجها نصيبها من الاعانه ورفض الموضوع ماله 24 ساعه اخبار كاذبه وللاسف نشرها لاثاره البلبه واشغال الناس توقفو عن نشر مثل هذه الاخبار ليس فيها سبق صحفي ولااثاره لكون الغالبيه من القراء العاقلين لايهمهم مثل هذه الاخبار
ام عبودي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد
بعض الازواج معاهم خير ومايعطون زوجاتهم حق طلباتها الشخصيه وماتعرف منه ريال الا للعيد ويجي بكل ثقه يطالب بحقوقه الزوجيه أو يتزوج عليها
ليته جبر خاطرها لو بمية ريال او اخذ لها هديه وشرح لها أنه دعم للكهرباء والبنزين والله يستر لا ترتفع المواد الغذائيه
صداوي[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ يوم واحد
ودي أصدق بس قويه قويه 😂😂
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6245 ] نشر منذ يوم واحد
ماهو صحيح مثل هالاخبار ارحموا عقولنا شوي
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ يوم واحد
غير صحيح.
خالد[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ يوم واحد
تخلف المبلغ اصلا ما يستحق الهوشه وطلب الطلاق على شان وسخ الدنيا هو مسول عنك ويصرف عليك وش تبين الان رجي ارعي الغنم افضل لك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 22 ساعة
الفلوس تغير النفوس الله المستعان من سنين نسلم لزوجاتنا مصروف خاص لهم