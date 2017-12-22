سيدة طالبت زوجها بنصف دعم ” حساب المواطن ” بالدمام فطلقها

خالد الضبيبي(صدى):

تعرضت مواطنة للطلاق بعد مطالبتها بنصف مبلغ زوجها من برنامج ” حساب المواطن ” الذي يودع في حسابه البنكي ، مساء أمس الخميس ، في الدمام .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد طلبت الزوجة نصف المبلغ كحق لها بعدما سجل الزوج اسمها واسم ابنائها أثناء تقديم الطلب ، إلا ان الزوج امتنع عن تنفيذ طلب الزوجة وهو ما أدى على تصاعد الخلاف بين الطرفين بالشتم والتلاسن ، حتى انتهى الخلاف بتهديدها إما بدفع المبلغ أو الطلاق .

وبعدما أصرت الزوجة على تخيير رجلها بالأمرين لفترة طويلة ، رمى الزوج يمين الطلاق على السيدة أمام أبنائها وسط دهشة سادت المنطقة .