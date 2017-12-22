” هواوي ” تطلق هاتفها الجديد ” Honor 9 Lite “

متابعات(صدى):

كشفت شركة هواوي عن الأخ الاصغر لهاتفها الأحدث من فئة أونر Honor 9 وهو هاتف Honor 9 Lite ليكون احدث منتجات هواوي في مجال الهواتف المتوسطة المواصفات بثمن رخيص .

يأتي الهاتف مع شاشة LCD بحجم 5.65 إنش بدقة FHD+ ويعمل بمعالج ثماني الانوية من هواوي فئة Kirin 659 مع 3GB و 4GB ذاكرة عشوتئية و 32GB و 64GB ذاكرة تخزين داخلية يمكن زيادتها عبر الذاكرة الخارجية .

يقدم الهاتف 4 كاميرات للمستخدمين اثنتان من الامام بدقة 13MP و 2MP واثنتان من الخلف بنفس الدقة مع فلاش LED مزدوج ودعم عدة أوضاع للتصوير مثل البوكيه وغيرها .

يعمل الهاتف بنظام اندرويد اوريو 8.0 مع واجهة هواوي الجديدة EMUI 8.0 حيث ستعمل كل هذه المواصفات على بطارية بسعة 3000 مللي امبير.