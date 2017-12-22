سعيد العويران : سامي الجابر مايفهم في الكورة

السبت 23
ديسمبر
سامي الحابر
سطورة الكوره السعوديه
شخص ناجح
وشوف الفاشلين ينتقدونه
موقادر يرتب كلامه
الثقافه لاتلمع ولا تتطبل بالاعلام
ذكرني بالمطروقه بتخفف دمها طلع دمها أثقل من الكاتشب والكلام ليكي ياجاره
ههههههه..الله يسامحك يا سامي..
بإذن الله انك تتعدل للاحسن..
أو تشتغل في العقار وتريحنا..
العويران اسم علي مسمي يعني اعور في كلامه كريم عين
اجل ماعنده كحول ههههه
شكله مرفع ومؤجر الدور الاي فوق
سعيد البيبسي مدري وش يبي
خلك في حفلات الرقص والمجون حقتك
جماهير أمة الطواقي مدرب البطحاء ومنفوحة العالمي سامي الجابر وين مدربكم الحين سئوال هـــــــــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
ويــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
موظف إداري بألأتحادي السعودي تحت التدريب لتأهيلة لمنصب بالأتحاد الأسيوي ليدافع عن مصالح الكرة السعودية ومعه التمياط وغيرهم
يعني ماله شغل بتدريب والله كومار السواق لويدرب الهلال ويلاعب القادسية والاتفاق والتعاون وغيرهم مع فرق الحفلات والله بيفوز وحتى انا بفوز عطني لاعيبت الهلال جاهزيين
سامي الجابر لو يدرب أندية الوسط مائة سنة بدون حلف مستحيل يحقق
أنا نصراوي والله تمنيت سامي الجابر يجيب الدوري للشباب عشانه بس مواطن والاجانب ملايييين ومافي فايده بس بس المصيبة ما له شغل بتدريب سامي الجابر ذكي جدا يعرف يكسب الملاييين والمناصب فقط لاعب وتدريب تنفيخ إعلام الهلال فقط مايعرف شي
15 مليون مع الشباب ووظائف مع قناة الجزير ورواتب وأخرها منصب إداري متدرب بالأتحاد السعودي رجل ذكي ومحظوظ من ربك فقط
مافي لاعب سعودي موفق بحياته المهنية ملاييين ومناصب تدور عليه الله يرزقه ويارب يغنيه ماشاء الله
وجماهير أمة الطواقي حق البنزين ماعندهم وحتى سيارة يفحطون فيها ماعندهم ويطلعون يدافعون وهم جهلة
كلامه صحيح
يقول اللي جابهم واللي تعاقد معهم
لكن انصار سمسم يطبقون المثل اللي يقول
كاد المريب ان يقول خذوني
عاشق اليوفي
سامي معروف وش مسوي في فقركم صغير الرياض.
جللللللد خلك من الهياط والكلام الفاضي
الطواقي اللي موب عاجببنك يفرحون كل سنه موب فقركم المخيس كل يوم يطلع واحد يصيح من الجماهير
استح بس
سامي
جالطهم بنجاحاته
خلك في سوسو ياسوسو
وعلاء فارس
سامي سنتوره مايفهم في الكوره .
وطاق طاق طاقيه.
العالميه صعبه قوووووييييه
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ يومين
سامي الحابر
سطورة الكوره السعوديه
شخص ناجح
وشوف الفاشلين ينتقدونه
موقادر يرتب كلامه
الثقافه لاتلمع ولا تتطبل بالاعلام
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين
ذكرني بالمطروقه بتخفف دمها طلع دمها أثقل من الكاتشب والكلام ليكي ياجاره
Zezu[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ يومين
ههههههه..الله يسامحك يا سامي..
بإذن الله انك تتعدل للاحسن..
أو تشتغل في العقار وتريحنا..
ابو العزاعيز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
العويران اسم علي مسمي يعني اعور في كلامه كريم عين
متابع[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ يوم واحد
اجل ماعنده كحول ههههه
شكله مرفع ومؤجر الدور الاي فوق
سعيد البيبسي مدري وش يبي
خلك في حفلات الرقص والمجون حقتك
عاشق اليوفي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد
جماهير أمة الطواقي مدرب البطحاء ومنفوحة العالمي سامي الجابر وين مدربكم الحين سئوال هـــــــــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
ويــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
موظف إداري بألأتحادي السعودي تحت التدريب لتأهيلة لمنصب بالأتحاد الأسيوي ليدافع عن مصالح الكرة السعودية ومعه التمياط وغيرهم
يعني ماله شغل بتدريب والله كومار السواق لويدرب الهلال ويلاعب القادسية والاتفاق والتعاون وغيرهم مع فرق الحفلات والله بيفوز وحتى انا بفوز عطني لاعيبت الهلال جاهزيين
سامي الجابر لو يدرب أندية الوسط مائة سنة بدون حلف مستحيل يحقق
أنا نصراوي والله تمنيت سامي الجابر يجيب الدوري للشباب عشانه بس مواطن والاجانب ملايييين ومافي فايده بس بس المصيبة ما له شغل بتدريب سامي الجابر ذكي جدا يعرف يكسب الملاييين والمناصب فقط لاعب وتدريب تنفيخ إعلام الهلال فقط مايعرف شي
15 مليون مع الشباب ووظائف مع قناة الجزير ورواتب وأخرها منصب إداري متدرب بالأتحاد السعودي رجل ذكي ومحظوظ من ربك فقط
مافي لاعب سعودي موفق بحياته المهنية ملاييين ومناصب تدور عليه الله يرزقه ويارب يغنيه ماشاء الله
وجماهير أمة الطواقي حق البنزين ماعندهم وحتى سيارة يفحطون فيها ماعندهم ويطلعون يدافعون وهم جهلة
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2758 ] نشر منذ يوم واحد
كلامه صحيح
يقول اللي جابهم واللي تعاقد معهم
لكن انصار سمسم يطبقون المثل اللي يقول
كاد المريب ان يقول خذوني
متابع[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 22 ساعة
عاشق اليوفي
سامي معروف وش مسوي في فقركم صغير الرياض.
جللللللد خلك من الهياط والكلام الفاضي
الطواقي اللي موب عاجببنك يفرحون كل سنه موب فقركم المخيس كل يوم يطلع واحد يصيح من الجماهير
استح بس
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 16 ساعة
سامي
جالطهم بنجاحاته
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة
خلك في سوسو ياسوسو
وعلاء فارس
طاقيه محليه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 14 ساعة
سامي سنتوره مايفهم في الكوره .
وطاق طاق طاقيه.
العالميه صعبه قوووووييييه