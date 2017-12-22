نقاش فيصل أبو اثنين وفواز الشريف حول أسطورة الكرة السعودية

السبت 23
ديسمبر
فواز الشريف طريقة نقاشك فيها وعليها مع كامل احترامنا
يا جماعه معروف ان ماجد عبدالله اسطوره السعوديه وعالميا معروف
فيصل ابو اتنين هو الاسطوره
ماجد عبدالله هو المستحق للقب اسطورة الكره السعوديه
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عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ يومين
فواز الشريف طريقة نقاشك فيها وعليها مع كامل احترامنا
اخر الزمن[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ يوم واحد
يا جماعه معروف ان ماجد عبدالله اسطوره السعوديه وعالميا معروف
احمد نور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
فيصل ابو اتنين هو الاسطوره
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
ماجد عبدالله هو المستحق للقب اسطورة الكره السعوديه