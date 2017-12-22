  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. نقاش فيصل أبو اثنين وفواز الشريف حول أسطورة الكرة السعودية

نقاش فيصل أبو اثنين وفواز الشريف حول أسطورة الكرة السعودية




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ يومين

فواز الشريف طريقة نقاشك فيها وعليها مع كامل احترامنا

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ يوم واحد

يا جماعه معروف ان ماجد عبدالله اسطوره السعوديه وعالميا معروف

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد

فيصل ابو اتنين هو الاسطوره

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

ماجد عبدالله هو المستحق للقب اسطورة الكره السعوديه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *