لوحة إنجازات خادم الحرمين تحظى بإعجاب زوار معرض جدة للكتاب

نايف السالم(صدى):

حظيت لوحة مكونة من 4100 صوره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بإعجاب الحضور والزوار لمعرض جدة الدولي الثالث للكتاب في نسخته الثالثة .

وتبرز اللوحة التي عُرضت بجناح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة المشارك في المعرض الإنجازات العظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – والمناسبات الداخلية التي شرفها ورعاها .

وقام بتنفيذ اللوحة وشارك في تصميمها أكثر من 300 شخص من أطفال المركز وعدد من الفنانيين التشكيليين والمتطوعين استخدموا خلالها تقنية الديكوباج وهي الرسم بإستخدام الورق أو الصور الخاصة التي تلصق مباشرة على سطح اللوحة ليظهر العمل كتحفة فنية رائعة، تأسر النفس والعين بروعة وجاذبية المنتج .

ويعتمد هذا الفن على عناصر وأدوات بسيطة، تتطلب قدرا من الذوق في إعادة لصق التشكيلات على الأسطح التي يتم تزيينها بالرسوم والمناظر، لتحدث إيقاع جمالي فني مميز للصورة .