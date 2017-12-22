روسيا: قرار أمريكا بتوريد بنادق قنص إلى أوكرانيا يدفع نحو إراقة الدماء

موسكو(صدى):

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، علي قرار الولايات المتحدة بتوريد بنادق قنص إلى أوكرانيا، قائلة ، ” نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء المعلومات حول أن واشنطن منحت ترخيصا لشركة منتجة للسلاح لم تكشف عن اسمها لتوريد بنادق قنص نوع (باريت أم 107 أي 1) من عيار ثقيل إلى كييف ” .

وأضافت ” زاخاروفا ” في مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، ” من خلال تسليح سلطات كييف تدفع الولايات المتحدة نحو استئناف إراقة الدماء على نطاق واسع في دونباس، حيث لا يزال الوضع على حافة التصعيد بسبب عمليات قصف من جانب كييف ” .

ودعت زاخاروفا واشنطن إلى أن تدرك عواقب خطواتها لكي يسمح ذلك بتفادي سقوط عدد كبير من الضحايا.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على منح تراخيص تجارية للشركات لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا ، فيما أوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تقوم بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل مباشر.