” الوحدة ” يغلق ملف ” الذوادي ” لتجنب عقوبات الفيفا

ماجد محمد(صدى):

تمكن مجلس إدارة الوحدة برئاسة السفير محمد أحمد طيب من حل أزمة محترف التونسي السابق زهير الذوادي ، حيث نجح في إنقاذه من عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ونشر نادي الوحدة بيانًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” الشيخ عبدالرحمن فقيه، تكفل بتسديد المبلغ كاملًا ؛ لتفادي العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط بـفيفا ضد النادي بخصم ست نقاط من رصيد الفريق الأول وهبوطه للدرجة الثانية في حال عدم السداد ” .

واستكملت إدارة النادي بيانها قائلة ” قام النادي اليوم باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بإغلاق هذه القضية ورفعها مع المستندات التي تثبت السداد للاتحاد الدولي لكرة القدم لإغلاقها ، وإذ تعرب الإدارة عن بالغ تقديرها واعتزازها للشيخ عبدالرحمن فقيه على ما قدمه من دعمٍ كبيرٍ للنادي ” .