  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. طفلة توجه الشكر لشاب تبرع لها بكليته

بالفيديو.. طفلة توجه الشكر لشاب تبرع لها بكليته

بالفيديو.. طفلة توجه الشكر لشاب تبرع لها بكليته
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة ، تقدم الشكر لشاب تبرع لها بإحدى كليتيه وأنهى معاناتها.

وأظهر الفيديو الطفلة ، وهي على الفراش بعد إجرائها العملية،قائلة للمتبرع : ” الله يكتب أجرك مرة فرحتني مرة، الله يسعدك كما أسعدتني وخلتني أكمل حياتي ” .


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يوم واحد

ماشاء الله ، نيالك بالاجر ، وربي يتمم عليكم الصحه والعافيه

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد

الله يسعده هالمتبرع ويبارك له بعمره وصحته ,,

ويتمم شفاك 😘~

[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد

ومن لايشكر الناس لا يشكر الله _ وهنيئا لمن سعى للخير وفعله

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد

ما شاء تبارك الله..
الله يجزاه خير…ويتمم شفاؤك…
اللهم أكتب له سعادة الدارين… كما أسعدتها…

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

الله يجزاه خير ويبارك له ، واطلبه سبحانه ان يشفيكي ويعافيكي منما اصابك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يوم واحد

يابعد قلبي قلبها الحمدلله على سلامتكم والله يشفيها يارب ويبارك في المتبرع لها في صحته وعمره يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *