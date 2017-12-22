بالفيديو.. طفلة توجه الشكر لشاب تبرع لها بكليته
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة ، تقدم الشكر لشاب تبرع لها بإحدى كليتيه وأنهى معاناتها.
وأظهر الفيديو الطفلة ، وهي على الفراش بعد إجرائها العملية،قائلة للمتبرع : ” الله يكتب أجرك مرة فرحتني مرة، الله يسعدك كما أسعدتني وخلتني أكمل حياتي ” .
اسال الله ياوليد ان يرفع قدرك ويرحم والديك
تبرعت بكلية لهذه الطفلة
بدون سابق معرفه لوجه الله هنيا لك بالاجر pic.twitter.com/tAEDTBYA8I
— فايز المالكي (@fayez_malki) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6557 ] نشر منذ يومين
الله يعافيك❤ويعافيه ويكتب آجره😊
👑[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يوم واحد
ماشاء الله ، نيالك بالاجر ، وربي يتمم عليكم الصحه والعافيه
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد
الله يسعده هالمتبرع ويبارك له بعمره وصحته ,,
ويتمم شفاك 😘~
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد
ومن لايشكر الناس لا يشكر الله _ وهنيئا لمن سعى للخير وفعله
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
ما شاء تبارك الله..
الله يجزاه خير…ويتمم شفاؤك…
اللهم أكتب له سعادة الدارين… كما أسعدتها…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجزاه خير ويبارك له ، واطلبه سبحانه ان يشفيكي ويعافيكي منما اصابك ,, آمين ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يوم واحد
يابعد قلبي قلبها الحمدلله على سلامتكم والله يشفيها يارب ويبارك في المتبرع لها في صحته وعمره يارب