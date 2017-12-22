بالفيديو.. طفلة توجه الشكر لشاب تبرع لها بكليته

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة ، تقدم الشكر لشاب تبرع لها بإحدى كليتيه وأنهى معاناتها.

وأظهر الفيديو الطفلة ، وهي على الفراش بعد إجرائها العملية،قائلة للمتبرع : ” الله يكتب أجرك مرة فرحتني مرة، الله يسعدك كما أسعدتني وخلتني أكمل حياتي ” .