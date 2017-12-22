ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون معرض الكتاب بجدة

نايف السالم(صدى):

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمره والزيارة اليوم معرض الكتاب الدولي الثالث والمقام على أرض المعارض في محافظة جدة.

وتجول الضيوف في أروقة المعرض الذي يقام على مساحة تتجاوز 27 ألف متر مربع ويشارك به أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة .

وتعرف الضيوف على آخر إصدارات الكتب القيمة والاصدارات العريقة التي تزخر به جنابات المعرض الذي يقام للعام الثالث على التوالي في جدة ويشارك فيه دور نشر محلية وعربية.

وفي نهاية الزيارة أعرب ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمره والزيارة إعجابهم بالمعرض مبدين سعادتهم بزيارته وحسن التنظيم والتنوع في ودر النشر وعناوين الكتب .