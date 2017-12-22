شاب يلقى 124مليون دولار من البتكوين في القمامة منذ سنوات

نورة الشهري(صدى):

فقد ” جيمس هاولز ” الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات القرص الصلب الذي يحتفظ عليه بحيازته من العملة الرقمية والتي بلغت 7500 ” بتكوين ” ، ورغم توصله لموقع وجوده إلا أن سلطات المدينة التي يعيش بها تحرمه من استرداده بحجة عدم قانونية الإجراء.

ووضع ” هاولز ” القرص الصلب في صندوق النفايات بالخطأ أثناء تنظيف المنزل عام 2013، لينتهي به المطاف في مكب القمامة المحلي في نيوبورت، ساوث ويلز، حيث يتم دفن الأغراض غير المرغوب فيها

وفقد ما يعادل نحو 124 مليون دولار من العملة الرقمية، وفقًا لسعر ” بتكوين ” اليوم الذي تخطى 16500 دولار، وهو ما يصيب ” هاولز ” بالإحباط.