” الملك فهد التخصصي ” ببريدة يحظى بالأفضلية في مشاريع أقسام الطوارئ

سالم المطيري(صدى):

أعرب معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن تقديره للجهود التي قدمها مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة ، والتي أهلته للحصول على الأفضلية كأميز مستشفى يطبق مشاريع التحسين ضمن برنامج أداء الذي تشرف وزارة الصحة عليه لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية في أنحاء المملكة .

وحرص معالي الوزير بهذه المناسبة على تكريم منوسبي المشتفى خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس ، لما حققته المستشفى من تطور ادى لارتفاع المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في رفع معدل الإنتاجية لخدمة المرضى .

ومن جانبه ، أكد مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الأخصائي عبد العزيز الفوزان أن فريق العمل سعى جاهدًا منذ إعلان برنامج ” أداء الصحة ” لإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في تطبيق جميع مؤشرات البرنامج بنجاح في أقسام الطوارئ .