تركي آل الشيخ يعلن تغير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات

طلال الغامدي(صدى):

‏أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنه تم تغير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى ” الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ” ، وذلك حسب طلب معالي الأستاذ سعود القحطاني رئيس الاتحاد.

وقدم المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، الشكر لـ ” تركي ٱل الشيخ ” ، علي تفاعله ودعم سريع كالعادة.

وقال القحطاني ” عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تفاعل ودعم سريع كالعادة من معالي أخي الغالي تركي ٱل الشيخ بطلب الاتحاد بتنفيذ توصية الزملاء والزميلات المشاركين في الورشة بتغيير مسمى الاتحاد. شكرا ابوناصر ” .