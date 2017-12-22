تركي آل الشيخ يعلن تغير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنه تم تغير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى ” الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ” ، وذلك حسب طلب معالي الأستاذ سعود القحطاني رئيس الاتحاد.
وقدم المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، الشكر لـ ” تركي ٱل الشيخ ” ، علي تفاعله ودعم سريع كالعادة.
وقال القحطاني ” عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تفاعل ودعم سريع كالعادة من معالي أخي الغالي تركي ٱل الشيخ بطلب الاتحاد بتنفيذ توصية الزملاء والزميلات المشاركين في الورشة بتغيير مسمى الاتحاد. شكرا ابوناصر ” .
حفراوي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ يومين
اشوف اخباره وصوره صايره تطلع للاعلام
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يومين
حطوه بالحد الجنوبي
هذا رئيس أندية كوره ولا رئيس أركان حربيه
من يوم نصبّوه وهوه يعامل البشر ولمواطنين اكرمكم الله كأنهم انعام
مليارات جالس تصرفها على حسابنا حفلات وتكريمات وجنودنا البواسل بالحد ماحد لمهم
الله المستعان
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، الموضوع زاد عن حده ياتروك ، (( للأمن السيبراني )) ، السيبراني ولفتوها من عندكم
والقحطاني والمجنسات وللعلم أخذتوها من كلمة إنجليزية (( cyber)) ومعناها الإنترنت (( الشبكة العنكبوتية ))
نحن مسلمين عرب لغتنا (( اللغة العربية الفصحى)) وثقافتنا ولغتنا (( الأم)) نفرضها على باقي الثقافات
ونضعها نصب أعيننا ، أما التغريب والاحتواء الثقافي الغربي الذي يغزونا لن نعيره أي اهتمام ولن يصمد
أمام لغتنا الأم(( اللغة العربية الفصحى)) ✍🏻✍🏻✍🏻🐅🐅🐅
مع وافر المحبة.
كلمه حق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
هالاثنين لاعبين في البلد لعب