” الخضيري ” : المحليات الصناعية تسبب الزهايمر و الاضطراب العصبي

حمود العنزي (صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من أضرار المحليات الصناعية ، مشيرًا إلى أنها مصنعة كيميائيًا ، حيث تسبب أمراض خطيرة .

وأوضح ” الخضيري ” أنها تحتوي مواد ضارة بالصحة حيث علق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” انها مواد مصنّعة كيميائياً وحتى التي يقال انها طبيعية فهي قد تم استخلاصها كيميائياً فدخلها الاسيتون أثناء الاستخلاص وله اضراره ، والبقية لها دور في الزهايمر والاضطراب العصبي ” .

وأرفق عالم المسرطنات ملاحظة تحتوي على بدائل صحية للمواد المحلية المصنعة التي تسبب أخطر الأمراض .