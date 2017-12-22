” الخضيري ” : المحليات الصناعية تسبب الزهايمر و الاضطراب العصبي
حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من أضرار المحليات الصناعية ، مشيرًا إلى أنها مصنعة كيميائيًا ، حيث تسبب أمراض خطيرة .
وأوضح ” الخضيري ” أنها تحتوي مواد ضارة بالصحة حيث علق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” انها مواد مصنّعة كيميائياً وحتى التي يقال انها طبيعية فهي قد تم استخلاصها كيميائياً فدخلها الاسيتون أثناء الاستخلاص وله اضراره ، والبقية لها دور في الزهايمر والاضطراب العصبي ” .
وأرفق عالم المسرطنات ملاحظة تحتوي على بدائل صحية للمواد المحلية المصنعة التي تسبب أخطر الأمراض .
قهوة الصباح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
الله الحافظ….