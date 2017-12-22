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” الخضيري ” : المحليات الصناعية تسبب الزهايمر و الاضطراب العصبي

” الخضيري ” : المحليات الصناعية تسبب الزهايمر و الاضطراب العصبي
حمود العنزي (صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من أضرار المحليات الصناعية ، مشيرًا إلى أنها مصنعة كيميائيًا ، حيث تسبب أمراض خطيرة .

وأوضح ” الخضيري ” أنها تحتوي مواد ضارة بالصحة حيث علق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” انها مواد مصنّعة كيميائياً وحتى التي يقال انها طبيعية فهي قد تم استخلاصها كيميائياً فدخلها الاسيتون أثناء الاستخلاص وله اضراره ، والبقية لها دور في الزهايمر والاضطراب العصبي ” .

وأرفق عالم المسرطنات ملاحظة تحتوي على بدائل صحية للمواد المحلية المصنعة التي تسبب أخطر الأمراض .

 


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