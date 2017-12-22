الخدمات الطبية للقوات المسلحة تحتفل بتخريج دورة المسعف الميداني

علي القحطاني(صدى):

أقامت الخدمات الطبية للقوات المسلحة اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة مسعف طب ميدان قتالي ، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك ، وذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمركز الاجتماعي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أن تأهيل أبناء الوطن في جميع المجالات الصحية و الإدارية يأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة للتعليم والتدريب والأبحاث ومن خلال ما تتلقاه من دعم من ولاة الأمر – حفظهم الله – لتحقيق الاكتفاء في شتى التخصصات الطبية والفنية الإدارية ودعم الكوادر بكافة النواحي التعليمية والمهنية التي ستكون عوناً لهم في مسيرتهم العملية .

وتهدف الدورة إلى تدريب وتأهيل الصحيين ليكونوا مسعفين ميدانيين قادرين على تقديم الرعاية الطبية الطارئة و الرعاية الأولية الأساسية ومعالجة الإصابات الميدانية والإخلاء الطبي تحت مختلف الظروف الطبية والتكتيكية من نقطة الإصابة أو المرض مع استمرار الرعاية الطبية العسكرية للمصاب بالإضافة ليكونوا مدربين يستفاد منهم في تخريج الدورات القادمة .