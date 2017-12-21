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دراسة: تناول الشاي يوميا يحد من خطر الإصابة بالعمى

دراسة: تناول الشاي يوميا يحد من خطر الإصابة بالعمى
نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن تناول كوب من الشاي الساخن يوميًا يحد من خطر الإصابة بالعمى.

ووجد الباحثون، أن هذه العادة تمنع الإصابة بمرض الزرق الذي يسبب تراكم السوائل وتلف العصب البصري والإصابة التدريجية بالعمى.

ورغم أنهم يتوصلوا إلى اكتشاف الرابط بين شرب الشاي الساخن والحد من خطر تلك المشكلة، فقد لفتوا إلى احتمال أن يعود هذا إلى احتواء الشاي على مواد كيميائية نباتية وفلافونوييدات ذات خصائص مضادة للالتهاب يمكنها حماية العصب البصري.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد

هاي دعايه من احد تجار الشاي دفع ثمنها لمن عمل الدراسه

[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

فقدان البصر من اسباب دخول الجنه لقوله صلى الله عليه وسلم من فقد حبيبتيه عوضته بهما الجنه نسأل الله الجنه وأن يعافينا من العمى وسائر الأمراض

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد

مكونات الشاي الكيميائية …
تساعد على علاج بعض من أمراض العيون…

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