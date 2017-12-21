  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. شاب روسي يطعن فتاة لعدم قبولها باقة ورد

شاب روسي يطعن فتاة لعدم قبولها باقة ورد

شاب روسي يطعن فتاة لعدم قبولها باقة ورد
موسكو(صدى):

أقدم شاب يبلغ 36 عامًا في عاصمة بشكيريا الروسية على قتل فتاة داخل أحد المتاجر لعدم قبولها باقة ورد منه كهدية ثم حاول أن ينتحر .

ووفقًت لمصادر أمنية ، فقد رفضت فتاة هدية الشاب لها المتمثلة في باقة ورد ، ليشرع في طعنها بسكين وقتلها بضربة واحدة ، ثم حاول الانتحار بالسكين نفسه إلا أنه نقل في حالة حرجة إلى المستشفى .

فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في القضية الجنائية الروسية التي وقعت .

 


الوسوم:, , , , , ,

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين

الفودكا وعمايلها ,,

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ يومين

يالله قممممممة الرومانسيه😍

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد

تستاهل المفروض اخذت الهديه و قبلته و شكرته على الهديه

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد

عجيب …القبول بالقوة !!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *