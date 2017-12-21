شاب روسي يطعن فتاة لعدم قبولها باقة ورد

موسكو(صدى):

أقدم شاب يبلغ 36 عامًا في عاصمة بشكيريا الروسية على قتل فتاة داخل أحد المتاجر لعدم قبولها باقة ورد منه كهدية ثم حاول أن ينتحر .

ووفقًت لمصادر أمنية ، فقد رفضت فتاة هدية الشاب لها المتمثلة في باقة ورد ، ليشرع في طعنها بسكين وقتلها بضربة واحدة ، ثم حاول الانتحار بالسكين نفسه إلا أنه نقل في حالة حرجة إلى المستشفى .

فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في القضية الجنائية الروسية التي وقعت .