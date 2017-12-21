شاب روسي يطعن فتاة لعدم قبولها باقة ورد
أقدم شاب يبلغ 36 عامًا في عاصمة بشكيريا الروسية على قتل فتاة داخل أحد المتاجر لعدم قبولها باقة ورد منه كهدية ثم حاول أن ينتحر .
ووفقًت لمصادر أمنية ، فقد رفضت فتاة هدية الشاب لها المتمثلة في باقة ورد ، ليشرع في طعنها بسكين وقتلها بضربة واحدة ، ثم حاول الانتحار بالسكين نفسه إلا أنه نقل في حالة حرجة إلى المستشفى .
فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في القضية الجنائية الروسية التي وقعت .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
الفودكا وعمايلها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
حب باالغصب😂😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين
لا يكون شليويحكوف….؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6557 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2091 ] نشر منذ يومين
وجع 😧 طعنها ..!! الله ياخذ عقله
انسان[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ يومين
يالله قممممممة الرومانسيه😍
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد
تستاهل المفروض اخذت الهديه و قبلته و شكرته على الهديه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
ليس بعد الكفر ذنب
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
عجيب …القبول بالقوة !!!!