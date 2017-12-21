يورسيتش يعلن استعداد الأخضر لخوض مباراة افتتاح كأس خليجي 23

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم كرونوسلاف يورسيتش على جاهزية لاعبي المنتخب لخوض مباراة افتتاح دورة كأس الخليج العربي غدًا أمام المنتخب الكويتي، مشيراً إلى أنه عمل وجهازه الفني خلال الفترة الماضية على تهيئة الأجواء بين اللاعبين والرفع من الروح المعنوية للمشاركة في الدورة.

وامتدح المدير الفني الاستقبال الحار الذي وجده من الكويتيين، مشيرًا إلى أنه يعلم مدى عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين السعودي والكويتي.

وقال: ” أنا مدرب أحب العمل مع اللاعب الشاب، ومن المهم إعطاءهم الفرصة، ودورة الخليج تعد فرصة كبيرة لهم لإثبات أنفسهم ولاكتساب المزيد من الخبرة والتطوير والسعي ليحجزوا مقاعدهم بشكلٍ أكبر في تشكيلة المنتخب ” ،داعيا الجماهير السعودية الدعم والمساندة، مبديًا تفاؤله بالجماهير وثقته الكبيرة في دعمها للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، حتى تتحقق النتائج المرجوّه.