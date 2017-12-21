بعد مقاطعة الدول لها .. قطر تنهار اقتصاديًا

طلال الضوي(صدى):

أظهرت بيانات من البنك المركزي القطري ، اليوم الخميس، استمرار الخسائر الاقتصادية في قطر بعد أن قاطعتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب نتيجة ممارساتها التي أضرت بالمنطقة.

وأوضحت البيانات أن شهر نوفمبر شهد تقلص ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر بواقع 2.8 مليار ريال 763 مليون دولار مقارنة مع 134.9 مليار ريال في الشهر السابق.

ويذكر أن في الأشهر الأولى للمقاطعة انخفض حجم اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية بشدة مع توقف مؤسسات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن تقديم قروض لها.