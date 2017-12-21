تقنية بصمة الوجه من آيفون إكس مُتهمة بالعنصرية مع الصينيين

بكين(صدى):

وجه بعض مستخدمي ” آيفون إكس ” اتهامًا لشركة ” آبل ” الأمريكية بأنها تتعامل بعنصرية مع الصينيين ، حيث أدرك صبي صيني أنه يتمكن من فتح قفل هاتف أمه باستخدام برنامج التعرف على الوجه ” فيس آي دي ” .

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية ، فقد اشترا رجل من مدينة شنغهاي هاتف ” آيفون إكس ” لزوجته التي صدمت بعد ذلك ، حينما اكتشفت أن طفلها قادر على فتح قفل الهاتف .

وتقدم الزوج بشكوى لخدمة العملاء في ” آبل ” ، التي اجابته باحتمالية أن يكون الطفل شبيه لأمه بدرجة كبيرة وأن هذه الحالة تعد نادرة .

إلا أنه قد تقدمت سيدة صينية مُسبقًا بنفس الشكوى ، وأنها تمكنت من فتح قفل هاتف صديقتها في العمل من خلال تطبيق ” فيس آي دي ” ، وهو ما دفع الصينيون للتخوف من الخاصية حيث أن أوجههم تتشابه بصفة عامة .