النيابة المصرية تقدم لإيطاليا محاضر جديدة في قضية ” ريجيني “

القاهرة(صدى):

قدمت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، إلى نيابة روما وثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة، في بمقتل الطالب الإيطالي ” جوليو ريجيني ” في مصر عام 2016، بحسب بيان مشترك.

وصدر البيان في القاهرة عقب لقاء بين النائب العام المصري نبيل صادق، ونائب الجمهورية الإيطالي جوسيبي بنياتوني.

وأفاد البيان أنه ” أثناء اللقاء، قدم فريق التحقيق المصري محاضر، ووثائق، تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة، كما شرح ما تم إنجازه من تقدم في عمل الشركة -أكرر الشركة- المكلفة باسترجاع تسجيلات محطة مترو الأنفاق في القاهرة ” .

وأضاف البيان، أن ” الوفد الإيطالي عرض شرحًا وافيًا لوقائع القضية، أعدته الجهات القضائية الإيطالية بناء على ما قدمته النيابة العامة المصرية من أوراق ردًا على الإنابة القضائية الإيطالية وآخرها بتاريخ 14 أغسطس الماضي ” .

وأوضح البيان، أن ” النيابة المصرية تسلمت التقرير وسوف تستكمل التحقيقات في ضوء الافتراضات التي تم تبادلها بين الطرفين ” .