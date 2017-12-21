محامي ” صالح ” : الحرس الثوري الإيراني وراء اغتيال الرئيس

فهمي محمد(صدى):

قال المحامي محمد المسوري، اليوم الخميس، إن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قتل ” على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني ” ، مشيرًا إلي انه سيعلن قريبا تفاصيل وصول عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن وقيامهم مع الحوثيين، بتنفيذ ما سمّاها ” جريمة اغتيال ” الرئيس السابق وأمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا.

وطالب المسوري، وهو المحامي الخاص للرئيس الراحل، أنصاره على تواصل النضال لإسقاط المخطط الإيراني الذي يستهدف المنطقة العربية بكاملها، ولفت إلى أن اليمن ما هو إلا البوابة الجنوبية للمخطط الإيراني القذر، بحسب تعبيره.