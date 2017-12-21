رئيس الشيشان يسخر من عقوبات ترامب

غروزني(صدى):

نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، على حسابه في موقع ” إنستجرام ” ، مقطع فيديو يرد فيه على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه.

وأجرى رئيس الشيشان تمارين لحمل الأوزان، قبل أن يقاطعه أحد موظفيه ليخبره بتفقد هاتفه، مما جعله يوقف تمارينه.

وتلقى قديروف، من خلال هاتفه، خبر فرض أمريكا عقوبات عليه، بموجب قانون يعرف باسم ” قانون ماغنيتسكي ” ، حيث أنه وبعد الاطلاع على الخبر، شرع في الضحك ” استهزاءً ” من العقوبات.

ويذكر أن واشنطن أدرجت أمس الأربعاء قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على لوائح وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين لاتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان وتصفيات خارج إطار القانون والتعذيب والإخفاء القسري.