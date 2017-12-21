بالفيديو.. المملكة تحتضن عائلة هاربة من الصراع باليمن

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو لعائلة “الوارفي” لجأت للمملكة هاربًا من الصراع وعدم الاستقرار في اليمن.

وقال رب الأسرة في الفيديو : إنهم لجأوا إلى المملكة بسبب الصراع في اليمن، حيث قاموا الأعداء بأقتحام منازلهم وتدميرها، مما أضطرهم للهروب إلى المملكة.

وأضاف أن المملكة قدمت المساعدة للعلماء والإعلامين والسياسين، قائلًا ان المملكة جزء منا وليس هناك فارق في الثقافات، لذلك لايشعر الاولاد هنا بالغربة.