بالصور.. ” الشؤون الإسلامية ” تواصل مشاركتها بمعرض الكتاب الدولي بجده

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة في وكالة المطبوعات والبحث العلمي ــ مشاركتها في فعاليات معرض الكتاب الدولي بمحافظة جدة في دورته الثالثة الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية من 42 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة للفعاليات الثقافية المنوعة،حيث تتواصل فعالياته حتى الرابع والعشرين من ديسمبر 2017م.

​وصرح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي المشرف العام على جناح الوزارة بالمعرض الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي، بأن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات في دورات معرض الكتاب السابقة تأتي في إطار إبراز أهداف الوزارة في خدمة الإسلام، والحرص على ما يساهم في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطة الوزارة المتعددة في خدمة الفرد والمجتمع، مؤكداً على أن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوسطية والاعتدال والبعد كل البعد عن الغلو والتطرف، من خلال المشاركات المتعددة في المعارض الدولية الداخلية والخارجية ،والمهرجانات وغيرها، ولنا في ذلك نجاحات مميزة ولله الحمد.

وأشار الحديثي إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وحرصه على مشاركة الوزارة في مختلف الفعاليات الثقافية والفكرية لاسيما الداخلية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والأهلية في المملكة؛ من أجل إبراز رسالة الوزارة في خدمة مختلف مجالات العمل الإسلامي وفي مقدمتها رعاية بيوت الله من المساجد والجوامع، والعناية برسالتها، والعناية بكتاب الله طباعة وحفظًا.

​​واختتم الدكتور مساعد الحديثي ــ تصريحه ــ قائلاً: إن جناح الوزارة يشتمل على ركن لاستعراض مواقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية ،كما يعرض الجناح إصدارات وكالة المطبوعات وإصدارات الوزارة الأخرى، وتتوفر شاشات عرض تحوي عروضاً مرئية لأنشطة الوزارة ،وطباعة وترجمة الكتب، وطباعة وتوزيع المصحف الشريف وترجمات معانيه، كما يشمل الجناح على ركن لعرض وتوزيع إصدارات وكالة المطبوعات والبحث العلمي على زوار المعرض، إضافة لركن مخصص لاستقبال كبار الضيوف، والمكتبة العلمية الرقمية التي تحتوي على أكثر من ثلاثة الآف كتاب علمي وإصدار وتمكن الزوار من تحميل الكتب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية المختلفة.

الجدير بالذكر أن جناح الشؤون الإسلامية المشارك بالمعرض قد حظي منذ أفتتاحه بزيارة أكثر من عشرة آلاف زائر وزائرة من رواد المعرض الذين نوهو بتميز الجناح ومايقدمه من معروضات ويوزع من إصدارات علمية تهم المسلم في حياته المعاصرة،وتواكب متغيرات العصر وأحدث الوسائل العصرية في التقنية .