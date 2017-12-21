” المولد ” ينتظم في تحضيرات الفريق الكروي الأول

نواف السالم(صدى):

انتظم لاعب فريق الإتحاد فهد المولد، في تحضيرات الفريق الكروي الأول اليوم الخميس، بعد فراغه من البرنامج التأهيلي الذي أجراه في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقد تابع الفريق تحضيراته لملاقاة الفيحاء ضمن منافسات جولة البيعة من الدوري للمحترفين، حيث أجرى الفريق مرانه بإشراف المدرب التشيلي لويس سييرا والذي تركز على الجوانب الفنية، وعمد مدرب الفريق إلى تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، تناوبت على تأدية الجمل التكتيكية.