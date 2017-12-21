” المولد ” ينتظم في تحضيرات الفريق الكروي الأول
انتظم لاعب فريق الإتحاد فهد المولد، في تحضيرات الفريق الكروي الأول اليوم الخميس، بعد فراغه من البرنامج التأهيلي الذي أجراه في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقد تابع الفريق تحضيراته لملاقاة الفيحاء ضمن منافسات جولة البيعة من الدوري للمحترفين، حيث أجرى الفريق مرانه بإشراف المدرب التشيلي لويس سييرا والذي تركز على الجوانب الفنية، وعمد مدرب الفريق إلى تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، تناوبت على تأدية الجمل التكتيكية.
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يومين
هذا اللاعب سينهي مستقبله الرياضي بسبب الهلال وكأم نواجده في تشكيلة فريقه أمام الهلال واجب
أصيب في المباراة السابقة أمام الهلال لعدم جاهزيته وخسرت عليه الدولة أموال طائلة
وأتوقع إن إصابته ستتفاقم إذا لعب وهو غير جاهز والنتخب بحاجته تذكروا كلامي