هيئات الإفتاء في العالم تحذر من حفريات إسرائيل أسفل الأقصى
أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بيانًا من القاهرة اليوم الخميس ، تحذر خلاله من الخطورة الناجمة عن استمرار الحفريات التي تقوم بها قوات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى ، حيث يؤدي ذلك لضرر كبير على أساسات المسجد إثر عمليات التهويد المتواصلة لمدينة القدس المحتلة .
وأشارت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه تنفذها سلطات الاحتلال المتمثلة في سلطة الآثار الإسرائيلية ، حيث تعمل اسرائيل على استغلال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وهو ما يحفزها على تهويد القدس بأقصى سرعة وتغيير معالم هويتها الإسلامية العربية .
ومن جانبه ، استنكر الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور إبراهين نجم خلال البيان ، استمرار هذه الحفريات الإسرائيلية ، موضحًا أن غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على الاستمرار في تصعيهد وتسريع عمليات الاستيطان بالقدس .
وشدد ” نجم ” على ضرورة التحرك من قبل العالم العربي الإسلامي بجميع مؤسساته ومنظماته بالإضافة إلى ” اليونسكو ” لوقف هذه المخططات التي تمثل تهديدًا كبيرًا على القدس والمسجد الأقصى المُحتل .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين
حفريات اسرائيل لها عش سنين وما خلصت…؟
شكل المشروع متعثر ..ويباله نزاهه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
هذا اللي فالحين فيه تحذير او عدم تصويت أما استرجاع الحق المغتصب من قبل يهود لا تقدرون عليه فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
من زمان وهم يحفرون
توكم تتذكرون🤔