  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الشرطة تنفي شائعة العثور على فتاة مُختطفة بالدمام

الشرطة تنفي شائعة العثور على فتاة مُختطفة بالدمام

الشرطة تنفي شائعة العثور على فتاة مُختطفة بالدمام
خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس شائعات عبر تطبيق ” واتساب ” حول العثور على طفلة مفقودة في مخطط 71 بالدمام ، إلا أن شرطة المنطقة نفت الواقعة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحًا ، وأنباء تسليم الطفلة لمركز شرطة الحي مغلوطة تمامًا .

وكان مواطنون قد أرسلوا خبرًا عبر تطبيق الرسائل الشهير ” واتساب ” بالعثور على فتاة مُختطفة ليوجهوا تحذيرًا لأولياء الأمور بالانتباه لأبنائهم .

 

 


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين

المفروض من يخطف .. يصصصصصصصلب 3 ايام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *