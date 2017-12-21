الشرطة تنفي شائعة العثور على فتاة مُختطفة بالدمام
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس شائعات عبر تطبيق ” واتساب ” حول العثور على طفلة مفقودة في مخطط 71 بالدمام ، إلا أن شرطة المنطقة نفت الواقعة .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحًا ، وأنباء تسليم الطفلة لمركز شرطة الحي مغلوطة تمامًا .
وكان مواطنون قد أرسلوا خبرًا عبر تطبيق الرسائل الشهير ” واتساب ” بالعثور على فتاة مُختطفة ليوجهوا تحذيرًا لأولياء الأمور بالانتباه لأبنائهم .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين
المفروض من يخطف .. يصصصصصصصلب 3 ايام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
عالم فاضية
يقعد يتخيل وينسج قصص وأوهام
ويشتغل أشاعات
والناس ماشاءالله
على الرييييييييييححححححه🏃🕺🏃🕺🏃🕺🏃🕺
🤔