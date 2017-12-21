قوات الشرعية تأسر خبير متفجرات يتبع الميليشيا الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

أسرت قوات الجيش الوطني اليمنية، اليوم الخميس، خبير في صناعة عبوات ناسفة مع مرافقه يتبعان ميليشيات التمرد، وذلك على إثر تطهير مواقع عدة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف من الحوثيين.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة ، إن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي، فرضت حصارًا خانقًا على الميليشيا الانقلابية في منطقة الأجاشر التي تعد آخر وأهم معاقلها في خب الشعف بالمحافظة المحادة لصعدة معقل التمرد.