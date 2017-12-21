قوات الشرعية تأسر خبير متفجرات يتبع الميليشيا الانقلابية
أسرت قوات الجيش الوطني اليمنية، اليوم الخميس، خبير في صناعة عبوات ناسفة مع مرافقه يتبعان ميليشيات التمرد، وذلك على إثر تطهير مواقع عدة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف من الحوثيين.
وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة ، إن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي، فرضت حصارًا خانقًا على الميليشيا الانقلابية في منطقة الأجاشر التي تعد آخر وأهم معاقلها في خب الشعف بالمحافظة المحادة لصعدة معقل التمرد.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
الله ينصركم على الروافض
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين
وبحول الله جي الدور على عبداللات الحوثي المجوسي الرافضي اللعين يفصل رأسه ولا يعثر له على جثه ويجتثوا من جذورهم بحول الله