رئيس هيئة المساحة الجيولوجية يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة

حمود العنزي(صدى):

رفع معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل قيادته الحكيمة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-أيده الله- من اهتمام ورعاية للمواطن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- سبب النجاحات الكبيرة التي تحققت في جميع المجالات حيث أرتكزت على مبادئ الشريعة الإسلامية المعتدلة.

وأكد معاليه أن ما حققته المملكة من تقدم وتطور مشهود له هو بفضل من الله ثم لرؤية قيادة حكومتنا الرشيدة وتكاتف شعبها الوفي للتطلع إلى تحقيق واقع ملموس في المجالات كافة تجسيداً لرؤية المملكة2030 التي تهدف إلى جعل المملكة في مقدمة دول العالم.

ودعا معاليه في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار .