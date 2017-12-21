وزير النقل: ذكرى البيعة المباركة تقترن بإنجازات وقرارات تاريخية حكيمة

حمود العنزي(صدى):

قال معالي وزير النقل الدكتور نبيل محمد العامودي، إن الذكرى الثالثة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، حيث تحلّ علينا ونحن ننعم بالأمن والرخاء والاستقرار ولله الحمد، بالرغم من التحديات والصعوبات من حولنا.

وأضاف الدكتور العامودي أن هذه الذكرى تحلّ علينا والمملكة تواصل خطاها بثبات نحو الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لرفع مستوى الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمدخرات وطننا من خلال تعزيز مصادر الدخل المختلفة والتسخير الأمثل لاستثمار الموارد لنصل إلى أهداف رؤية المملكة 2030 الواعدة لمستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير برامج الخصخصة التي بدأت بها منظومة النقل في كافة قطاعاتها لتحقيق مبادرات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ورفع معالي وزير النقل خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي على ما تعيشه المملكة وأبناؤها في ظل هذا العهد الزاهر الذي يمضي بنا بحراك سريع يختصر المراحل والسنوات نحو المدنية والتحديث وبناء منظومة اقتصادية متكاملة، مع الحفاظ على قيمنا وثوابتنا الدينية عبر تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال، وترسيخ دور المملكة في خدمة القضايا الإسلامية، في شتى بقاع العالم، كونها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.